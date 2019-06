Come potevamo immaginare, Thomas non dirà a Steffy ciò che ha scoperto. E così, nelle puntate americane di Beautiful, la verità starà ancora là, conosciuta da tanti ma nascosta a quei pochi che avrebbero il diritto di sapere. Andiamo a scoprire nei dettagli cosa succederà nei nuovi episodi trasmessi oltreoceano. Ecco le anticipazioni.

Beautiful puntate americane: Thomas si reca da Steffy per dirle la verità ma…

Thomas è (finora) l’ultima persona ad aver scoperto che Beth è viva ed è stata scambiata con un’altra bambina per poi essere adottata da Steffy col nome di Phoebe.

Lo stilista, dopo aver ottenuto il nome di Flo da Xander, ha affrontato la ragazza strappandole la verità. Scioccato, si è poi recato da sua sorella.

Think Thomas will spill the secret? #BoldandBeautiful pic.twitter.com/UISHEFEjVC — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 12, 2019

L’intenzione era quella di raccontarle tutto, cosa che invece deciderà di non fare!

Dopo aver faticato ad organizzare tutte quelle strategie per conquistare Hope, mica poteva tirarsi indietro! Ad un passo dal fare centro poi?! Così il giovane riterrà opportuno tenere per sè il segreto e lasciare che le cose vadano nella direzione sperata.

Hope ha firmato l’annullamento del matrimonio (Xander non è riuscito a fermarla) e, con un pò di pazienza, potrebbe diventare sua moglie e fare da mamma al piccolo Douglas, riempendogli il cuore di gioia.

Today on #BoldandBeautiful, Thomas is forced to make an immediate decision. pic.twitter.com/OOlZNdImRO — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 13, 2019

Giocherà un ruolo importante nella scelta di Thomas la presenza di Liam, tornato a vivere a casa di Steffy (come coinquilino). Vedendo la famiglia “riunita” (la ex coppia assieme a Kelly e Phoebe), il figlio di Ridge si convincerà che tacendo porterà felicità, oltre che nella sua vita, anche in quella della sorella e delle nipotine.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate americane: Thomas e Hope presto sposi? Dal backstage spunta una foto!

Thomas metterà in atto un altro piccolo trucchetto per allontanare Hope da Liam: cancellerà di nascosto dal telefono della ragazza una foto molto significativa per lei. La scomparsa dello scatto getterà nello sconforto la Logan.

Secondo l’ingegnoso figlio di Ridge sarà così più facile per Hope dimenticare l’ex marito…

Intanto, dal backstage di Beautiful spunta un’immagine che ritrae Thomas vestito da sposo nel salone della casa di Brooke… Segno che presto il giovane stilista realizzerà il suo desiderio? O l’ennesimo sogno ad occhi aperti? Chissà…