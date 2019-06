Steffy e Hope di nuovo ai ferri corti! Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, le due sorellastre si troveranno in contrasto sul lavoro. Entrambe, infatti, vorranno mantenere la propria linea di moda e Ridge giungerà finalmente ad una decisione. Chi la spunterà? Ecco le anticipazioni dall’1 al 5 luglio 2019.

Beautiful anticipazioni trame 1-5 luglio 2019: Steffy chiede a Hope di rinunciare alla sua linea

Ridge ha comunicato che dovrà prendere una decisione: il budget dell’azienda verrà ridimensionato e una linea, fra la HFTF e la Intimates sarà eliminata.

Hope e Steffy discutono e quest’ultima reclama a gran voce che la sorellastra rinunci alla sua linea visto che lei ha rinunciato a Liam. Ma Hope si rifiuta, così Steffy si rivolge al padre.

Intanto prosegue la guerra tra Bill e Katie per la custodia esclusiva di Will. Mentre gran parte delle persone vicine ai due litiganti pensa che il bambino debba stare con la madre, Brooke cerca di aiutare l’ex a non perdere il figlio. La Logan non crede che Bill sia un cattivo padre e che meriti un’altra possibilità, nonostante tutti gli errrori commessi. L’uomo è stupito.

TODAY: Brooke disagrees with Quinn, Ridge and Thorne’s assessment of Bill and defends his right to Will. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/aQ008hc9sn — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 30, 2018

Anticipazioni Beautiful, puntate 1-5 luglio: Ridge comunica la sua decisione

Ridge fa la sua scelta e comunica a tutti che finanzierà la linea di intimo di sua figlia (Intimates).

Brooke (ovviamente) non è d’accordo con la decisione e discute col marito accusandolo di penalizzare Hope scegliendo sempre Steffy.

Nel frattempo, Sally è pronta a lavorare alla Intimates: la rossa, infatti, che durante il suo impiego alla HFTF non faceva parte del team degli stilisti ed era relegata ad un ruolo minore, ottiene da Steffy una chance come stilista della linea di intimo.

TODAY: Hope and Steffy have heated words about Sally’s gig with the Intimates line. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/ZPoE6zufSq — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) September 19, 2018

Hope non si piega alla richiesta della “nemica” e si sfoga con mamma Brooke, la quale le ribadisce tutto il suo sostegno.

