Le nuove puntate di Beautiful, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, vedranno l’inizio della guerra legale tra Bill e Katie. La Logan, infatti, chiederà la custodia esclusiva del figlio, facendo infuriare l’ex marito. Non solo: qualcuno si sentirà male. Di chi si tratta? Ecco a voi le anticipazioni settimanali della soap opera statunitense.

Thorne, che ha consigliato a Katie di chiedere la custodia esclusiva del piccolo Will, incontra Carter e gli dice che Bill va fermato.Lo stilista ritiene che il padre del bambino, sempre poco presente, rappresenti per lui un pessimo esempio.

Nel frattempo, alla Spencer Publications, Justin cerca di far ragionare il suo capo (e amico).

Alla Forrester Creations, mentre Thorne, Hope e Liam stanno discutendo della nuova collezione, entra Steffy. La ragazza viene avvisata dalla tata di Kelly che la bimba ha la febbre, così si precipita a casa, seguita da Liam.

Thorne, Ridge, Quinn e Brooke parlano della decisione di Katie di chiedere la custodia esclusiva di Will. Intanto Katie, che si trova a casa, riceve la visita di Bill: l’editore vuole vedere suo figlio.

Katie dice all’ex marito che, seppur addolorata della scelta fatta, chiederà la custodia esclusiva del bambino, perchè soffre molto a causa delle continue assenze del padre. Ma Bill non ci sta e ora è sul piede di guerra.

— Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 26, 2018