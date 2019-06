Cosa succederà nelle nuove puntate italiane di Beautiful? Mentre Katie sarà alle prese con la richiesta della custodia esclusiva di Will, Ridge dovrà prendere una difficile decisione. Decisione che potrebbe compromettere il suo rapporto con Brooke. Di cosa si tratta? Scopritelo con le anticipazioni settimanali dei prossimi episodi, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno.

Beautiful anticipazioni settimanali, dal 24 al 28 giugno 2019: spavento per Hope e Liam

Katie, su consiglio di Thorne, ha deciso di togliere la custodia congiunta di Will a Bill. Il nuovo fidanzato della Logan le promette di darle il suo sostegno nella battaglia legale contro l’ex marito.

Nel frattempo, Hope si trova dal medico (dottoressa Phillips, la stessa che seguiva la gravidanza di Steffy), dopo che ha avuto un malore improvviso. Dall’ecografia, purtroppo, la ginecologa non riesce a rilevare il battito cardiaco del bambino.

Fortunatamente si tratta di un falso allarme e, dopo lo spavento iniziale, il dottore può confermare che la gravidanza della ragazza non è a rischio.

Steffy, per il bene di Kelly e del nascituro, ha deciso di evitare conflitti con Hope. Intanto Katie si appresta a richiedere la custodia esclusiva del figlio.

Anticipazioni settimanali Beautiful, trame 24-28 giugno 2019: Ridge deve scegliere tra Hope e Steffy

Nonostante i buoni propositi di Steffy, potrebbero sorgere nuovi contrasti tra lei e la sorellastra, non più per un uomo ma per il lavoro. Ridge, infatti, convoca un’assemblea alla Forrester Creations e comunica che dovrà ridimensionare il budget dell’azienda: una fra le due linee di abbigliamento Intimates e Hope For The Future verrà eliminata.

Ovviamente, per lo stilista rappresenta una decisione difficile poichè in entrambi i casi qualcuno soffrirà. Brooke è preoccupata per la figlia e dopo la riunione discute col marito: la donna ha paura che, sebbene la sfilata dei nuovi modelli della HFTF abbia avuto un enorme successo, Ridge scelga la rinnovata linea di intimo di Steffy.

Quale delle due andrà avanti? Un’eventuale scelta a favore della figlia potrebbe costituire fonte di crisi per il felice matrimonio di Ridge e Brooke?

L’appuntamento con Beautiful è ogni pomeriggio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.40 circa. Non mancate!