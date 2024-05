Nonostante sia lontana dalla tv da diversi mesi ormai, Barbara D’Urso è comunque presente in quella che viene definita come la “scena mediatica” italiana. Oggi, 7 maggio, l’ideatrice e conduttrice di programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso, compie gli anni e si regala lo sbarco su Tik Tok.

Barbara D’Urso compie gli anni e approda su Tik Tok – Video

“Vi porto dietro le quinte della mia vita” – Con questa frase pubblicata sui suoi social Barbara D’Urso nel giorno del suo 67° compleanno, portati benissimo, annuncia lo sbarco su TikTok.

“Siete pronti a una busta shock? Oggi è il mio compleanno e quindi pensando all’anno che verrà ho deciso di portarvi dietro le quinte della mia vita”. Barbara D’Urso si racconterà e ci racconterà la sua vita attraverso TiKTok. Un modo, quello scelto dalla conduttrice, per stare accanto al suo pubblico che in questi mesi, nonostante sia lontana dalla tv, non l’ha mai abbandonata.

Barbara D’urso sbarca a NOVE

In queste ore comunque, la D’Urso è al centro della scena mediatica anche per il suo possibile passaggio a NOVE. Al momento lei non conferma ne smentisce le voci che riguarderebbero questo trasloco televisivo.

L’obiettivo di Warner Bros. Discovery è infatti quello di costruire un canale Nove generalista, in grado di competere con le reti tradizionali a colpi di infotainment (cronaca mista a spettacolo), quiz, show serali, approfondimenti. Già ad oggi il Nove è molto spesso terzo canale nazionale.

Al momento, il destino televisivo della conduttrice è ancora da definire, sicuramente è uno dei volti televisivi che al momento sta tenendo banco sulle testate nazionali proprio perchè ancora nulla di certo c’è in merito alla sua collocazione televisiva. Qualcosa di più definito si avrà sicuramente durante la presentazione dei palinsesti tv.

