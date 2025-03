Sembra proprio non esserci pace per Finn e Steffy, che nelle prossime puntate Beautiful dovranno fare i conti con una nuova minaccia. Dopo l’incubo Sheila Carter, madre biologica del medico, ci sarà Luna a minare la loro serenità familiare. Il dottor Finnegan riuscirà a lasciare sua figlia al proprio destino?

Trame americane Beautiful: Luna arrestata per duplice omicidio

Luna farà il suo ingresso a Los Angeles e non tarderemo a sentir parlare di lei. La figlia di Poppy Nozawa sarà infatti ben presto accusata di un duplice omicidio e del rapimento di Steffy. Le indagini sul duplice omicidio a Il Giardino porteranno la ragazza dietro le sbarre. A peggiorare la sua situazione ci sarà anche l’accusa di aver sequestrato Steffy.

Tuttavia la pena di Luna sarà presto tramutata in arresto ai domiciliari presso la villa di Bill, grazie all’influenza dell’editore.

Finn scopre dov’è Luna nei prossimi episodi Beautiful

La nuova residenza di Luna sarebbe dovuta restare un segreto, ma Finn riuscirà a scoprire dove si troverà la ragazza, misteriosamente scomparsa dalla prigione. Immediatamente deciderà di recarsi a casa di Bill per poter parlare con lei.

Finn – dopo aver scoperto di essere il padre di Luna – sarà sempre più convinto che la sua presenza avrebbe potuto salvare la giovane dall’influenza di una madre decisamente poco affidabile. Se da un lato John Finnegan sarà tentato di mantenere i rapporti con la figlia biologica, dall’altro ci sarà Steffy che non sarà certo disposta a permettere, a colei che avrà tentato di ucciderla, di entrare a far parte della sua famiglia.

Nuovo ostacolo per Finn e Steffy?

Luna – dopo aver deciso di eliminare l’ex rockstar fallita Tom Starr, convinta che potesse essere il suo padre biologico – vedrà dapprima nella possibilità di farsi passare nella figlia di Bill e poi nella paternità di Finn un’occasione per riscattarsi.

La ragazza però non avrà fatto i conti con la famiglia Forrester. Ridge e Taylor, preoccupati per l’incolumità della figlia, spingeranno Steffy a lasciare subito il marito, certi che Finn, che già aveva faticato nel rinunciare a un rapporto con la madre biologica Sheila Carter, non potrebbe mai scrollarsi di dosso il legame con la figlia Luna.

Steffy però non vorrà sentire ragioni e deciderà di restare al fianco del marito, anche perché immaginerà che Luna – in carcere a vita – non potrà mai più rappresentare un problema. Ma come reagirà quando scoprirà che la ragazza sarà di nuovo libera? Lo scopriremo insieme nei prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news Beautiful.