Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, due morti misteriose a Il Giardino semineranno il panico a Los Angeles. Si arriverà a ipotizzare che possa trattarsi di un serial killer, e l’attenzione degli inquirenti cadrà nuovamente su Sheila Carter. Sarà davvero la perfida rossa la responsabile di quanto accaduto?

Beautiful, spoiler americani: mistero sull’omicidio di Tom Starr

Il giallo si accenderà nel momento in cui Tom Starr verrà trovato morto. Le indagini stabiliranno che l’ex senzatetto sarà deceduto per avvelenamento, e la lista dei possibili sospettati sarà piuttosto lunga.

Tom era un senzatetto che aveva aiutato Deacon a salvare la vita a Sheila Carter, quando tutti la credevano morta per mano di Steffy. Sentendosi in debito con l’uomo, Sharpe aveva deciso di toglierlo dalla strada offrendogli un lavoro a Il Giardino.

Starr – appena scoprirà il passato criminale di Sheila – proverà a mettere in guardia Deacon, che nel frattempo avrà già sposato la donna. Inevitabilmente il suo gesto porterà un clima estremamente teso tra lui e la Carter, tanto che – quando verrà rinvenuto il suo cadavere – la donna finirà in cima alla lista dei sospettati, che tuttavia includerà molti altri possibili indiziati.

In passato Tom era stato una celebre rockstar, donnaiolo e col vizio delle droghe. Appare quindi evidente che il suo assassino possa essere qualcuno legato al suo passato. L’uomo morirà dopo aver bevuto un cocktail “corretto” da qualcuno con del veleno, e gli inquirenti non potranno escludere che quella mano guantata appartenesse a qualcuno ben diverso da Sheila.

Anticipazioni americane Beautiful: un secondo cadavere scatena il panico

La morte di Hollis, a breve distanza dall’avvelenamento di Tom Starr – scatenerà il panico a Los Angeles: ci sarà davvero un pericoloso serial killer che si aggirerà per le strade della città?

Paul Hollistar verrà avvicinato da qualcuno che resterà nell’ombra, quando a Il Giardino un improvviso black out costringerà a una chiusura anticipata. La conversazione tra le tenebre che il cameriere Holli avrà con il suo interlocutore svelerà che i due si conoscevano. In quell’occasione Paul si dichiarerà addirittura felice di poter parlare con lui (o lei) dello zaino del collega Tom deceduto solo pochi giorni prima.

Il cameriere verrà poi ritrovato morto, e l’autopsia stabilirà che ad ucciderlo sarà stata la stessa sostanza che ha provocato la morte di Tom Starr. Se per l’ex rockstar si sarebbe potuto anche pensare a un incidente, visto che la vittima aveva fatto uso di stupefacenti in passato, per Hollis tale ipotesi non reggerà, poiché il cameriere non aveva mai avuto problemi di droga. Allo stesso tempo questo secondo omicidio allontanerà i sospetti da Sheila, visto che la perfida rossa non avrebbe avuto motivo di uccidere lo “spasimante” di Brooke.

Ma allora chi avrà ucciso i due uomini a Il Giardino? Ci sarà davvero un serial killer che si aggirerà per le strade di Los Angeles? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news Bold and Beautiful. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.