E’ calato il sipario sulla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 7 maggio 2025 con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera, 7 maggio dall’Isola dei Famosi 2025?

L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. Veronica Gentile con questo jingle dà il via alla nuova edizione del reality show trasmesso su Canale 5 salutando il pubblico in studio e da casa: “l’isola è tornata. Buonasera pubblico di Canale 5, io sono Veronica Gentili e vi dò il benvenuto alla nuova edizione de L’Isola. Questa sera inizia un’avventura che non è solo un programma televisivo, ma un viaggio fatto di limiti, convivenza forzata e difficoltà“. La nuova conduttrice presenta poi la regina indiscussa dell’Isola: Simona Ventura. Dopo essere stata conduttrice e poi concorrente naufraga, questa volta Super Simo è pronta a ricoprire il ruolo di opinionista e promette: “ii cast è stato fatto con cura, sono personalità molto forti, quando si arriva all’isola si parte tutto insieme al di là della fama. E’ stata fatta una bellissima scelta, sono molto caratteriali“.

Si entra nel vivo della puntata con la presentazione dei concorrenti naufraghi: da Cristina Plevani e Antonella Mosetti, prime a mettere piede su Playa Cochinos, fino a Omar Fantini, Patrizia Rossetti e il caso Mario Adinolfi. Spazio poi ai giovanissimi tra cui spicca la ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Veronica Gentili spiega le regole del gioco dividendo i concorrenti in due gruppi: Senatori con naufraghi di età superiore ai 40 anni e Giovani under 30. I leader dei rispettivi gruppi sono Omar Fantini per i Senatori e Spadino per i Giovani. A loro spetta la scelta di decidere chi mandare al televoto. Sul finale la prima litigata tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: da amiche a nemiche in tempo record?

Isola dei Famosi 2024, concorrenti e naufraghi

I concorrenti di questa edizione che abbiamo visto in questa prima puntata sono:

Antonella Mosetti : da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans;

: da Non è la Rai al Grande Fratello VIP 2016 fino alla nuova “vita” su OnlyFans; Patrizia Rossetti : conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola;

: conduttrice storica della TV italiana e volto noto di Rete 4 dopo il Grande Fratello ha deciso di mettersi in gioco anche all’Isola; Teresanna Pugliese : ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF;

: ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di una passata edizione del GF; Nunzio Stancampiano : ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi;

: ballerino ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi; Paolo Vallesi : cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”;

: cantautore di successo, si è fatto conoscere al Festival di Sanremo dove ha brillato con “La forza della vita”; Camila Giorgi : ex tennista professionista;

: ex tennista professionista; Mario Adinolfi : giornalista ed ex parlamentare;

: giornalista ed ex parlamentare; Leonardo Brum : modello brasiliano;.

: modello brasiliano;. Alessia Fabiani : ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria;

: ex letterina di Passaparola e showgirl in passato ha partecipato a La Fattoria; Lorenzo Tano : figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle;

: figlio di Rocco Siffredi, si è fatto conoscere come ballerino a Ballando con le Stelle; Spadino : volto di Italia Shore;.

: volto di Italia Shore;. Dino Giarrusso : ex iena e politico;

: ex iena e politico; Omar Fantini : attore e comico;

: attore e comico; Cristina Plevani : la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello;

: la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello; Samuele Bragelli : volto nuovo;

: volto nuovo; Carly Tommasini : new entry;

: new entry; Mirko Frezza: attore.

Isola dei Famosi 2025: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, mercoledì 7 maggio

A fine puntata come di consueto arrivano le nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze suddivisi nei gruppi dei Senatori e dei Giovani. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 7 maggio 2025.

I nominati dal gruppo dei Senatori sono: Mario Adinolfi ;

; I nominati dal gruppo Giovani sono: Lorenzo Tano ;

; La nomination del Leader dei Senatori Omar Fantini è Patrizia Rossetti ;

; La nomination del Leader dei Giovani Spadino è Carly.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly? Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 12 maggio 2025.