Racconto di una notte, a partire da lunedì 18 maggio, è sbarcato anche nel daytime di Canale 5. La soap turca riprenderà anche a occupare il consueto slot serale festivo, con un doppio appuntamento domenica 24 maggio che la vedrà protagonista sia il pomeriggio che la sera. Cosa accadrà nella nuova settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 23 al 29 maggio? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Racconto di una notte: Mahir si trasferisce dai nonni

Mahir teme che Selim possa di nuovo avvicinarsi, e decide di fermarsi nella villa dei nonni per un po’ di tempo con Canfeza e Sureyya. Durante il soggiorno, Canfeza parla apertamente con Sila, che le rivela di non voler ostacolare la sua storia con Mahir. La donna le rivela anche di desiderare soltanto la libertà, al punto da pensare di scappare.

Anche Canfeza sente il bisogno di allontanarsi dalle pressioni che la opprimono e per concedersi un po’ di tregua accetta di passare con Mahir una serata romantica tra pesca e cinema.

Anticipazioni settimanali puntate Racconto di una notte

Il mattino successivo, Mesude sorprende Canfeza e Mahir nella stessa stanza. La sua reazione è di profonda irritazione: come ha potuto il giovane essere così imprudente? Subito dopo però si ricrede e – a causa di un brutto incubo – gli chiede di darle una mano per far scappare Sila.

Asaf al mattino appare molto preoccupato, a causa della visita notturna di Selim che pretende da lui e da Afet la consegna di Canfeza.

Trame Racconto di una notte, puntate italiane

Mahir è disposto ad aiutare Sila facendola entrare in un programma di protezione della polizia. La ragazza – per ingannare Cabir e riuscire a guadagnare un po’ di tempo – propone di organizzare solo la festa di fidanzamento, rimandando le nozze che invece Cabir vorrebbe si svolgessero subito. Per rinviare la cerimonia, Sila usa come scusa Sureyya.

Mahir a quel punto accetta, e informa la famiglia Yilmaz che il matrimonio sarà celebrato due settimane dopo, così da avere il tempo necessario per riuscire a organizzare la cerimonia suntuosa che desidera sua madre.

La dichiarazione di Mahir viene ascoltata anche da Canfeza, che rimane sconvolta. Neppure le parole dell’uomo – che cerca di tranquillizzarla spiegandole che si tratta solo di una messinscena – sembra essere sufficienti a rassicurarla.

Racconto di una notte, trame al 29 maggio

I fatti successivi sembrano dare ragione a Canfeza. La giovane ignora infatti che Afet – di nascosto da Mahir e Asaf – contatta Selim promettendogli di consegnargli quella sera stessa la giovane.

Intanto Rasit tiene prigioniero Kursat. Ezra riceve una telefonata con la quale viene informata del pericolo che sta correndo Canfeza, e si precipita alla villa per salvarla. Il suo arrivo interrompe la cerimonia, e Afet, vedendola, realizza che Canfeza è figlia di Kursat.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Improvvisamente la sala è immersa nel caos, e nella confusione generale Cabir affronta Mahir puntandogli contro una pistola. La tensione è troppa per Asaf, che finisce per perdere i sensi e deve essere ricoverato d’urgenza. In ospedale, Afet rivela a Ferman la vera identità di Canfeza. Poco dopo parla anche con Sevde, che appare talmente furioso da cacciare le tre donne di casa.

Selim arriva a villa Yilmaz e pretende che gli venga consegnata Canfeza. L’uomo minaccia Gulizar, Sevde e Sureyya, fino a quando non scopre che la giovane non è lì e se ne va. Dov’è finita Canfeza? Impaurita e scossa profondamente dagli eventi, ha trovato un rifugio a casa di Rasit. Mahir la raggiunge lì e lei lo affronta dicendogli di non volerlo più vedere.

Mentre Sevde inizia a intravedere in Selim un possibile alleato per separare Canfeza da Mahir, Sila chiede aiuto al poliziotto per fuggire. Lui le procura un passaporto e un biglietto per Londra.