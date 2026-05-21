Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 25 al 29 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Miro e Greta, futuro inconciliabile?

Miro prende una decisione che potrebbe cambiare il destino di sua madre Ricarda: il ragazzo decide infatti di organizzare un incontro della donna con l’uomo che ha conosciuto in treno.

La donna rivela poi a Greta che Miro desidera dei figli, prendendola alla sprovvista. Greta parla con Miro, e gli confida di amarlo e di voler passare con lui tutta la vita, ma al tempo stesso gli rivela anche di non volere figli. Se Miro desidera davvero una famiglia grande, forse è meglio chiudere la loro relazione!

Tempesta d’amore news: Sophia ricatta il sindaco

Il sindaco viene ricattato da Sophia, che è in possesso di alcuni video incriminanti. Per toglierle potere però, Christoph decide di consegnare i filmati alla stampa. Markus si oppone alla decisione dell’albergatore.

I timori di Markus si concretizzano quando la diffusione dei video da parte della stampa suscita un grande clamore, aumentando il conflitto tra Sophia e l’alleanza Saalfeld-Schwarzbach.

Markus si stupisce del fatto che Sophia non lo abbia ancora licenziato, ma anzi stia programmando di partire con lui per un viaggio di lavoro in Spagna. La notizia allarma Katja, che non riesce a scacciare il brutto presentimento che stia per accadere qualcosa.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Henry cerca un modo per scusarsi con Maxi per il male che le ha cagionato, ma neppure stavolta è completamente sincero con lei. In seguito Larissa nota una strana occhiata che il giovane rivolge a Maxi, e si convince che il suo amato non sia ancora pronto per una nuova relazione.

A quel punto non solo cancella un appuntamento con lui, ma sparisce, destando la preoccupazione di Henry che si mette a cercarla insieme a Maxi. I due riescono a trovarla appena in tempo: la ragazza deve essere portata in ospedale, dove riceve una diagnosi drammatica. Larissa scopre di soffrire di un particolare tipo di diabete. Sydow a quel punto non se la sente di abbandonarla e le promette di rimanerle accanto.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Vincent e Fanny si chiedono come fare per chiudere la loro finta relazione senza destare sospetti. Il ragazzo scopre casualmente che lei è innamorata di lui da tempo e la affronta. Lei si sente messa alle strette e accetta di chiudere la finta relazione, ma poco dopo Vincent è roso dai sensi di colpa.

Werner e Alexandra cercano di sfruttare l’assenza di Sophia per cercare prove nella sua stanza, ignari del fatto che vi siano delle telecamere di sicurezza che riprendono ogni loro singolo movimento. Sophia poi, si accorge che Erik soffre sentendosi escluso dai Saalfeld, e gli fa una proposta allettante.

A Miro viene fatta una proposta di lavoro che lo costringerebbe a trascorrere tre mesi in Africa: Greta sartà disposta a portare avanti una relazione a distanza?