Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 25 al 29 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Alberto Palladini, pronto a tutto pur di non perdere Anna. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto pronto a tutto

Dopo aver parlato con Alberto, Rossella entra in crisi e non sa più come comportarsi con Gianluca. La giovane Graziani è combattuta tra senso di responsabilità e lealtà.

Nel frattempo Palladini senior, spinto dai sentimenti che prova per Anna, è pronto a prendere una decisione importante. Proprio la ragazza però, lo sorprende con una decisione del tutto inaspettata. Devastato dall’addio di Anna, Alberto arriva a pensare di sacrificare tutto pur di non perderla.

Manuela attraversa un momento difficile quando Maurizio le da una notizia che si rivela l’ennesima delusione. La tensione si allarga e investe anche il rapporto tra le due gemelle, e ancora una volta è Samuel quello che ne paga il prezzo.

La trappola di Bice nelle prossime puntate Upas

Guido e Mariella finiscono nella trappola orchestrata da Bice, ritrovandosi coinvolti in una complicata cena a quattro con Massaro. La coppia – dopo una notte movimentata – rischia di sottovalutare l’infallibile intuito investigativo di Cotugno.

Proprio quando quest’ultimo si convince che sia necessario fare qualcosa per salvare Bice dalle manipolazioni di Massaro, si scontra con lei, che nel frattempo ha deciso di perdonare l’ex marito.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

L’accordo societario tra Marina e Stefano viene definito, e lui a quel punto è pronto a riconquistare Greta.

Le tensioni tra Ferri e Cristina aumentano quando la ragazza decide di portare Leo con sé in un viaggio.

Ornella è pronta a partire con Raffaele, anche se non può ignorare la vicinanza che sente con Vanni. Quest’ultimo intanto, le propone di trasferirsi con lui in Argentina. Proprio un messaggio di Vanni finisce nelle mani di Raffaele, che dopo averlo letto litiga duramente con Ornella.

Renato è concentrato sulla imminente riunione di condominio: riuscirà a ottenere la nomina ad amministratore?