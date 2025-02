Nei prossimi episodi Beautiful una new entry porterà molto scompiglio nella famiglia Forrester. Mentre nelle puntate in onda in Italia stiamo assistendo alla crisi matrimoniale tra Steffy e Finn e ci chiediamo come andrà a finire, i telespettatori americani sono alle prese con un nuovo personaggio entrato a far parte del cast di The Bold and the Beautiful. Si tratta di Luna Nozawa, una ragazza di cui si saprà ben poco. Figlia di Poppy Nozawa – sorella di Li – la giovane è cugina di Finn. Ma chi è il padre di Luna?

Anticipazioni americane Beautiful: arriva Luna, una ragazza pericolosa

L’arrivo di Luna Nozawa finirà per rovinare il sonno di molti personaggi della soap. Non manca molto al suo ingresso in scena, e fin dalle prime scene la giovane si dimostrerà particolarmente pericolosa e crudele, una criminale tale da far invidia persino a Sheila. E proprio con la perfida rossa la ragazza avrà qualcosa in comune. Essendo figlia di Poppy Nozawa infatti, sarà la cugina di Finn, il figlio della Carter.

Se da un lato non vi saranno dubbi sull’identità della madre della ragazza, dall’altro il nome del padre sarà a lungo avvolto nel mistero. Inizialmente penseremo che la giovane sia figlia di Tom Starr, tesi che la stessa Poppy avrà sempre sostenuto. Proprio perché convinta di essere figlia di Tom, la giovane non esiterà a ucciderlo quando si renderà conto che l’uomo potrebbe rappresentare una minaccia per il suo futuro. Gli omicidi a Il Giardino diventeranno due, quando per la giovane si renderà necessario uccidere anche Paul Hollis, testimone scomodo di quanto accaduto. La pericolosità di Luna sarà ampiamente dimostrata anche dall’abilità con cui dirotterà i sospetti sulla madre Poppy.

Beautiful, spoiler americani: Li non fa salti di gioia all’arrivo di Luna

L’arrivo a Los Angeles della giovane non sarà visto di buon occhio da molte persone, e Li Nozawa sarà tra coloro che non faranno salti di gioia. La vicinanza della nipote tornerà a riaprire vecchi screzi che la donna avrà avuto con la sorella in passato. Li e Poppy non sono proprio quelle che potremmo definire “due sorelle affiatate”.

Le due donne sono molto diverse tra loro: Li è sempre stata ambiziosa e precisa ed è diventata dottoressa, mentre Poppy ha scelto una vita ai confini con le regole, e non è riuscita a crearsi una vita stabile. Quando i figli delle due donne erano piccoli tuttavia, Li ha cercato di darle una mano facendola assumere in ospedale. In quel frangente Poppy non ha esitato a intraprendere una relazione con un medico sposato, mettendo in pericolo anche il posto di lavoro di Li.

Già questo sarebbe bastato a giustificare l’acredine tra loro, ma ci sono stati altri episodi a peggiorare il rapporto tra le sorelle. Li spesso guardava con invidia la sorella, che era riuscita a diventare mamma naturalmente, mentre lei non è mai riuscita a realizzare il suo sogno e aveva dovuto optare per l’adozione di Finn, che in realtà è figlio naturale di Sheila Carter. Per molto tempo Li aveva addirittura sospettato che Luna fosse figlia di suo marito Jack, che già una volta l’aveva tradita.

Il malcontento di Li per l’arrivo di Luna a Los Angeles non sarà condiviso da Finn. Il giovane medico sarà anzi contento di poter riabbracciare la cugina dopo molto tempo.

Beautiful, spoiler americani: mistero sull’identità del padre di Luna

Li vorrà togliersi ogni dubbio sulla paternità di Luna, convocherà l’ex marito e gli chiederà senza mezzi termini se sia lui il padre della ragazza. Lui negherà, e d’altronde l’attenzione si sarà già spostata su un altro personaggio che potrebbe essere il padre di Luna. Si tratterà di Bill Spencer. Il magnate noterà madre e figlia da lontano a Il Giardino e inizierà a pensare che Poppy non sia per lui una perfetta sconosciuta. Da parte sua, Poppy si mostrerà infastidita dall’arrivo del giornalista, e la sua reazione susciterà la curiosità della ragazza.

Sembra però che neppure lui sia il vero padre di Luna.

E se Luna fosse figlia di Finn? Colpo di scena a Beautiful

Se da un lato apparirà già chiaro che con l’omicidio di Tom la giovane abbia ammazzato il padre sbagliato, dall’altro avremmo molti indiziati per la paternità. A questi se ne aggiungerà un altro del tutto insospettabile: John Finnegan.

Scopriremo infatti che il giovane medico aveva avuto una relazione con sua zia Poppy in passato, e che Luna potrebbe essere sua figlia (e non sua cugina). Poppy aveva vissuto per un periodo a casa della sorella e del cognato, quando Finn frequentava ancora il college, e Luna nacque l’anno successivo.

Cosa accadrebbe se Luna si rivelasse davvero figlia di Finn? Senza dubbio a risentirne sarebbe – ancora una volta – il rapporto del medico con Steffy. Poco prima di essere arrestata per il duplice omicidio a Il Giardino, Luna avrà infatti rapito la giovane Forrester con l’intento di ucciderla per impedirle di svelare quanto aveva scoperto. Se Finn dovesse sentirsi in dovere di prendersi cura della “figlia”, Steffy potrebbe avere qualcosa da ridire. Già in passato ha dovuto “digerire” il fatto che Sheila Carter fosse la madre naturale dell’uomo, come reagirà se Luna dovesse rivelarsi sua figlia?