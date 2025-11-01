Un nuovo mistero sta per accendere la curiosità dei tantissimi fans di Beautiful, che nel corso dei prossimi episodi arriveranno a chiedersi se Sheila Carter sia davvero morta. Tutti abbiamo visto la Carter soccombere sopraffatta da Steffy, dopo che la rossa aveva tentato di introdursi in casa della figlia di Ridge e di Finn. Ma la donna uccisa sarà davvero Sheila Carter? Un dettaglio non sfuggirà a Deacon, e gli farà sospettare che possa essere un’altra persona. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, spoiler americani: Steffy ha davvero ucciso Sheila?

Nel corso degli episodi Beautiful in onda in questi giorni, abbiamo assistito a un evento drammatico. Sheila Carter ha tentato di intrufolarsi in casa di Steffy e Finn, e la figlia di Ridge per difendersi l’ha assalita con un coltello, causandone la morte.

Nelle prossime puntate, oltre alla reazione della giovane – che non potrà darsi pace per aver ucciso (sebbene per legittima difesa) la madre biologica di Finn, assisteremo anche all’incredulità di Deacon. Lo Sharpe si chiederà più volte il motivo per cui l’amata, che ormai sembrava convinta a non mettere a repentaglio la sua libertà e la sua nuova vita per vendicarsi della nuora, abbia deciso di fare un gesto simile.

Ovviamente Deacon sarà dilaniato dal dolore per la morte di Sheila, e vorrà accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

Sheila cremata, torna Carl Ferret: news Beautiful

Sheila Carter verrà cremata e ad occuparsi del processo sarà una vecchia conoscenza dei fans Beautiful: Carl Ferret. Ad interpretarlo sarà sempre l’attore Sean Whalen, ovvero lo stesso che negli anni passati ha vestito i panni del tecnico di laboratorio all’ospedale universitario.

Gli appassionati della soap americana ricorderanno sicuramente che l’uomo era stato protagonista di una storyline che aveva avuto come fulcro lo scambio di ovuli che portò Taylor Hayes a partorire Jack Marone (in realtà figlio biologico di Brooke).

Lo abbiamo rivisto poi nel 2011, quando accettò di sabotare il test del DNA di Amber More facendo passare la bambina che portava in grembo come figlia di Liam Spencer. In seguito tentò anche di estorcere altro denaro alla donna, minacciando di rivelare la verità.

Nei nuovi episodi Carl – che a causa dei precedenti non lavorerà più all’ospedale universitario – sarà chiamato a gestire la cremazione di Sheila.

Il “dettaglio” che sorprende Deacon, nuovo mistero in Beautiful

Proprio mentre il corpo di Sheila sarà ormai pronto per la cremazione, Deacon noterà un dettaglio sospetto. Sharpe vedrà infatti che la donna avrà dieci dita ai piedi, ovvero un dito in più di quelli che aveva in realtà Sheila!

Si tratterà di una visione fugace, tanto che Deacon si chiederà più volte in seguito se lo stato d’animo del momento non gli abbia giocato un brutto scherzo.

Tuttavia l’uomo continuerà a ripercorrere quell’attimo con la memoria, convincendosi sempre di più di non averlo solo immaginato.

Tutti intorno a lui continueranno a credere che si sia trattato solo di uno scherzo della sua immaginazione, ma Deacon non mollerà e continuerà a cercare indizi che possano avvalorare la sua ipotesi. Se Sheila non è morta, di chi è il corpo che è stato appena cremato? Alcuni indizi porteranno Sharpe a sospettare che possa trattarsi di Sugar, una vecchia conoscenza di Sheila. Sarà davvero così? Non ci resta che darvi appuntamento ai prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno altre news Beautiful. Di sicuro questa nuova storyline promette di tenerci con il fiato sospeso.