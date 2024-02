Come sono andati gli ascolti tv relativamente all’omaggio a Maurizio Costanzo andato in onda ieri, martedì 20 febbraio 2024 in seconda serata su Canale 5? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della serata evento dal titolo “Dedicato a… Maurizio Costanzo” condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Auditel, ascolti tv di “Dedicato a… Maurizio Costanzo” | Martedì 20 febbraio 2024

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda in seconda serata lo speciale evento televisivo in ricordo del giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo. La serata intitolata “Dedicato a… Maurizio Costanzo” ha visto la doppia conduzione di Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Gli ospiti emozionati

Ricchissimo il parterre di ospiti che con la loro presenza hanno voluto omaggiare il grande giornalista che ha rivoluzionato il mondo della tv italiana. Da Fiorello a Mara Venier passando per Renzo Arbore, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e molti altri, tra aneddoti e curiosità, la serata di ieri è stata una delle programmazioni più belle della stagione televisiva.

Tanti i momenti di commozione, come le bellissime parole di Maria De Filippi dedicate all’amato marito, oppure la lettera che Luciana Littizzetto ha dedicato a Maurizio. O ancora, le bellissime parole che l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha voluto dedicare al grande amico e professionista.

Boom di Ascolti tv: i dati Auditel

Una serata all’insegna del ricordo che ha anche conquistato il favore del pubblico da casa. Su Canale5 infatti, dalle 23 all’1.50 il programma “Dedicato… a Maurizio Costanzo” conquista ben 1.889.000 spettatori con il 21.97% di share (ultimi 2 minuti a 449.000 e il 16.08%). Numeri che nessuno avrebbe immaginato per una serata ricordo andata in onda in seconda serata. In molti infatti, attraverso i social, hanno scritto che la serata meritava il prime time. Lo sanno tutti che quella serata meritava di andare in onda in prima serata, ma la scelta è stata quella di celebrare il grande Maurizio Costanzo e il suo programma simbolo nella sua storica collocazione. L’obiettivo era il ricordo non quello di fare ascolti.