Maria De Filippi conduce insieme a Fabio Fazio lo speciale Dedicato a…Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5 dal Teatro Parioli, rinominato proprio Teatro Parioli Costanzo a un anno dalla morte del celebre giornalista e conduttore tv. È la prima volta che la conduttrice parla in pubblico dopo la scomparsa dell’amato marito. “Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento“. Con queste parole, Maria De Filippi apre la serata dedicata all’uomo che ha rivoluzionato la tv italiana.

Maria De Filippi, le parole per Maurizio Costanzo – Video

Maria De Filippi poi ammette: “In questo ultimo anno in tanti m’hanno chiesto di parlare di lui. È successo che tanti giornalisti hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore e questo è stato il motivo per cui non ho rilasciato nessuna intervista“.

“So che non sono tanto brava a raccontare le mie cose. Quelle degli altri ho imparato, ma le mie non ancora”, dice Maria De Filippi. La conduttrice racconta poi come è nata l’idea dello speciale tv andato in onda ieri, martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale 5: “Questa sera io ho invitato quelli che sono i suoi amici. Ho invitato quelli che ritengo abbiano anche non solo un rapporto personale ma abbiano avuto anche nel tempo un rapporto professionale con lui e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione (Maurizio Costanzo Show, ndDM). So e spero, e sono certa, che è contento”.

La conduttrice annuncia Fabio Fazio

Prima che il di aprire il sipario, Maria ci tiene a precisare: “Quando parlo al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano, non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, parlo al presente perché io penso che lui sia presente e quindi uso il presente”.

La conduttrice annuncia poi Fabio Fazio, con cui ha deciso di condividere la conduzione della serata: “Sono sempre stata convinta, e lo sono tuttora, che televisivamente ahi voglia quanta strada io dovrei fare, e quindi questa sera è un talk, è un genere televisivo che a me non è che appartiene molto, e quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di chiamare qualcuno che io stimo, che lui (Maurizio, ndDM) stima e che sicuramente col talk è più capace di me. Ed è Fabio Fazio“.

