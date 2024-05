Tutto pronto per il gran finale di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata di stasera, giovedì 2 maggio 2024.

Splendida Cornice, ospiti di stasera: giovedì 2 maggio 2024

Giovedì 2 maggio 2024 dalle ore 21.20 va in in onda l’ultima puntata di “SplendidaCornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari trasmesso in prima serata su Rai3. La conduttrice è pronta a salutare il suo pubblico con una nuova ed imperdibile puntata come sempre all’insegna di due ore di intrattenimento culturale, ma anche momenti di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno durante la puntata finale.

A cominciare da Ferzan Özpetek, il regista e autore che ha pubblicato il suo ultimo romanzo dal titolo “Cuore Nascosto”. Poi l’attore Vinicio Marchioni in veste di scrittore con il libro intitolato “Tre Notti” e Pasquale Petrolo meglio conosciuto come Lillo. E ancora ospiti in studio anche: l’attrice e regista Serra Yilmaz, Kabir Bedi, il vignettista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell’associazione “Anziane per il clima” e Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut in collegamento da Monza.

Splendida Cornice, il gran finale su Rai3

Nella puntata di giovedì 2 maggio 2024 di Splendida Cornice di Geppi Cucciari non mancano gli ospiti musicali. In studio il talento di Elio e la band Negrita fino alla performance Take Me With You” del Poznań Opera Ballet. In studio da segnalare la presenza del pubblico formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Infine la presenza dei competenti”: cattedratici di grande professionalità: Amalia Ercoli Finzi, Ester Viola, Alberto Grandi e Giuseppe Antonelli. Ai loro interventi si aggiungono il controllo ortografico di Andrea Maggi e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini.

L’appuntamento con Splendida Cornice è per stasera in prima serata su Rai3.