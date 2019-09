Ascolti tv pomeriggio, 10 settembre 2019: La vita in diretta vs Pomeriggio 5

Chi ha vinto la seconda sfida La vita in diretta e Pomeriggio 5 secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, martedì 10 settembre 2019? Da un lato, su Rai 1, dalle 16:00 circa, è andata in onda la seconda puntata del programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I due hanno ricevuto molti complimenti dalla critica, ma non sono riusciti a battere i loro predecessori e a superare la concorrenza. Dall’altra parte, invece, sull’ammiraglia Mediaset, è tornata Barbara d’Urso, forte della prima vittoria e del fatto che nemmeno l’effetto curiosità fosse riuscita a scalfirla. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv pomeriggio: i dati del debutto e i confronti

Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno sfidato nuovamente Barbara d’Urso dopo aver perso nel confronto nel giorno del loro debutto su Rai 1 in coppia al timone de La Vita in Diretta.

Ieri, i due conduttori hanno fatto di tutto per poter ammaliare un maggior numero di telespettatori. Il motivo? Ebbene nonostante abbiano ottenuto un buon riscontro dalla critica, e ottimi voti dagli addetti ai lavori, i dati Auditel hanno sottolineato il loro primo flop. Come? La Vita in diretta ha portato a casa solamente 1.381.000 telespettatori per il 14.4% di share. Pomeriggio 5 ha riaperto i battenti vincendo grazie ad una 1.485.000 di telespettatori nella prima parte e 1.581.000 di telespettatori nella seconda per uno share pari al 16.4% nella prima parte e 15.66% nella seconda.

Come se non bastasse Matano e la Cuccarini hanno fatto peggio dei loro predecessori che il 3 settembre 2019 portarono a casa una media di 1.489.000 telespettatori per il 16.64% di share.

Anno scorso, vuoi per l’effetto curiosità, vuoi, magari, per un traino più forte, Rai 1, almeno nelle prime sfide, riuscì a dar del filo da torcere a Barbara d’Urso. Quest’anno, almeno nel giorno del debutto, così non è stato. La Regina di Canale 5 non ha avuto alcun problema nel portarsi a casa la vittoria. ( qui il link per rivedere in streaming la puntata di ieri di Pomeriggio 5)

Ascolti tv pomeriggio: i dati Auditel del 10 settembre 2019

Come è andata la seconda sfida? Ecco i dati Auditel del 10 settembre 2019.

La vita in diretta ha conquistato una media di 1.159.000 spettatori pari all’11.5% di share prima parte. Nella seconda una media di 1.274.000 spettatori pari al 12.70%.

Pomeriggio 5 ha incollato alla tv una media di 1.343.000 spettatori per il 14.05% di share nella prima parte e 1.558.000 spettatori per il 15.06% di share nella seconda.

Entrambi i programmi, che, come ricordiamo, non si sovrappongono perfettamente in quanto La Vita in diretta inizia alle 16:00 mentre Pomeriggio 5 alle 17:10, si sono occupati di cronaca, attualità e gossip. Su Rai 1, però, Lorella Cuccarini ha intervistato Valeria Fabrizi. Su Canale 5, invece, Barbara d’Urso ha dato spazio alla protesta di Francesca Cipriani, inviata a Massa per parlare con il sindaco e fargli cambiare idea sul look delle persone.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno peggiorato la loro posizione. Barbara d’Urso ha vinto facilmente ancora una volta.