Per realizzare un servizio per Barbara d’Urso e la nuova puntata di Pomeriggio 5, Francesca Cipriani ha rischiato di prendere una multa da 100 euro. La nuova inviata del programma di Canale 5, infatti, dopo la decisione del sindaco di Massa di vietare alle donne di indossare abiti succinti, ha deciso di chiedere un colloquio per fargli cambiare idea. Cosa è successo dunque? La Cipriani, insieme ad una delle giornaliste di Pomeriggio 5, si è recata in città in abiti succinti per sfidare il sindaco, ma anche per poter parlare con lui. L’incontro, però, non è mai avvenuto.

Nonostante ciò il servizio realizzato è stato davvero esilarante. La Cipriani, che sentendosi dire di rischiare 100 euro di multa ha risposto di volerne almeno 800 in quanto ha una ottava di seno, ha fatto divertire tutti i telespettatori. Ecco il video Mediaset.