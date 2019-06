Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 21 giugno 2019? Ecco i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. A scontrarsi sulle due ammiraglie avversarie sono state: La Traviata e la prima puntata della nuova edizione de La Sai l’ultima?

Ascolti tv ieri sera: sfida tra “La Traviata” e “La sai L’ultima” – Auditel 21 giugno 2019

Il ritorno de’ la sai l’ultima ottiene il 21% di share battendo la Traviata in onda su Rai 1, che si ferma al 12.5. Ecco tutti i risultati audience di ieri sera.

La Traviata | Rai 1

In mondovisione su Rai 1 è stata trasmessa “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Si è così inaugurato l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione. La nuova produzione dell’opera ha portato la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. In ricordo del maestro fiorentino, a pochi giorni dalla scomparsa, la Rai ha reso disponibile il segnale free a tutte le emittenti del mondo. Lo show ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo una media di 1.927.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Francia vs Croazia | Rai 2

Il match fra Francia e Croazia, valido per gli Europei Under 21, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.219.000 spettatori pari al 6.4% di share.

La Grande Storia | Rai 3

Paolo Mieli è tornato su Rai 3 per un viaggio attraverso le immagini esclusive e le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto la Storia del Novecento e non solo. La trasmissione ha così iniziato a raccontare il periodo della grande crisi economica e lo storico venerdì nero delle borse. Il programma ha interessato una media di 894.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Changeling | Rete 4

Un sabato Christine Collins ha lasciato a casa da solo il giudizioso figlio Walter che ha avuto da un uomo che li ha abbandonati. Al ritorno dal lavoro la donna ha fatto una terribile scoperta: il bambino non c’era più e di lui si era persa ogni traccia. Cinque mesi dopo la polizia locale sembra aver risolto il caso e ha consegnato a Christine un bambino che diceva di esser Walter e che un po’ gli assomiglia. In molti si accorgono, però, lei in primis della differenza fra suo figlio e il bambino riconsegnatole dalla polizia. Il film ha emozionato una media di 878.000 spettatori con il 5.4% di share.

La Sai l’Ultima? | Canale 5

Ezio Greggio ha condotto la prima puntata de La Sai L’ultima? In studio, nei panni di coach delle loro squadre di comici: Scintilla, Maurizio Battista e Biagio Izzo. Notaio speciale: Nino Formicola. C’è stato anche il ritorno (come ospite fissa) di Valentina Persia e delle sue barzellette “mimate”. Lo show ha intrattenuto e fatto ridere una media di 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Battleship | Italia 1

Gli scienziati americani hanno individuato il pianeta “G”, con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno. Per questo motivo hanno inviato un segnale di contatto da una postazione nelle Hawaii. Mentre la marina militare americana era in procinto di compiere una azione molto pericolosa è giunta, però, la risposta aliena arriva. Il marine Alex Hopper, fino a quel momento testardo e inconcludente, si è ritrovato a capitanare l’unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire ad ogni costo un’invasione globale della Terra. Il film ha appassionato 1.062.000 spettatori. Share pari a 6.1 punti percentuali.

Propaganda Live | La7

Diego Bianchi ha condotto una nuova puntata del programma di La7. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 505.000 spettatori con uno share del 3.5%.

La notte dei record | TV8

Enrico Papi ha condotto La notte dei record ed assistito tutte le persone che hanno tentato, in tutti i modi, di entrare nel Guinness dei primati. Lo show ha raggiunto una media di 291.000 spettatori per il 1.7% di share.