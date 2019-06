Torna La sai l’ultima? e tornano anche le barzellette “mimate” di Valentina Persia. Nella prima puntata di venerdì 21 giugno 2019, infatti, la Persia ha fatto il suo ritorno in trasmissione con la barzelletta dell’ammiraglio Nelson e del faro. Il risultato? Protagonista stasera del programma come “jolly” della squadra capitanata da Maurizio Battista, l’amata comica romana ha divertito tutti, dal conduttore Ezio Greggio al pubblico in studio e a casa. Ecco qui il video Mediaset ufficiale completo dell’intera esibizione, andata in onda su Canale 5 nel primo appuntamento con la nuova “digital edition” dello show.