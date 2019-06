Si parte! Dopo 12 anni dall’ultima puntata trasmessa in tv, su Canale 5 tornano le barzellette de La sai l’ultima?. Quella in onda il 21 giugno 2019, infatti, è la prima delle sei puntate in programma per la nuova “digital edition” targata Ezio Greggio; uno show – scommessa dal sapore estivo voluto da Mediaset e che riporta il conduttore di Striscia la notizia in prima serata, dopo anni di assenza dalla fascia oraria del prime time.

E un buon cast, si sa, prevede anche degli ospiti d’appeal. Almeno due, infatti, sono i “vip” attesi nella prima puntata de La sai l’ultima?, in onda su Canale5 dalle ore 21.30 circa di questo venerdì 21 giugno 2019.

Parliamo di Enrico Montesano e di Iva Zanicchi. Entrambi non più giovanissimi – lui 74 anni, lei 80 da compiere a gennaio 2020 – c’è da scommettere che negli studi tv milanesi hanno portato due diverse comicità.

Domani sera vi aspetto con il mitico Enrico Montesano alla prima puntata di LA SAI L’ULTIMA DIGITAL EDITION Canale 5 ore 21.30 dopo Paperissima. Due ore di risate ed allegria #èluiononèlui #eziogreggio #lasailultima pic.twitter.com/REZcoQ5SCh — Ezio Greggio (@EzioGreggio) June 20, 2019

Da un lato, infatti, c’è Montesano col suo “Fantastico” sorriso, già noto per le imitazioni di Totò o, tra le altre cose, per il personaggio della “Signora inglese”; dall’altro, invece, l’ironia “di paese” della Zanicchi, rivolta forse ad un tipo di pubblico più popolare.

Attesi in trasmissione, inoltre, anche il comico Uccio De Santis, l’ex volto de L’Isola dei Famosi Franco Terlizzi, l’inviato di “Striscia” Valerio Staffelli. E poi tanti “big”, specialisti e non della risata:

Gigi Proietti;

Pippo Franco;

Giancarlo Magalli;

Beppe Fiorello.

La sai l’ultima? 2019, le anticipazioni sul cast e come funziona la gara tra barzellettieri

Ospiti che si intervallano anche agli altri componenti del cast de La sai l’ultima? 2019. Secondo le anticipazioni, infatti, i nuovi concorrenti in gara sono 15, divisi in tre squadre capitanate da Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli e Maurizio Battista.

Come funziona la gara tra barzellettieri? Il meccanismo non è poi così complesso. Le squadre possono avvalersi di tre “jolly” (Valentina Persia, Geppo Show e Alessandro Paci) e alla fine di ogni manche il pubblico in studio vota il concorrente preferito.

Ad avallare il risultato, infine, il “notaio” Nino Formicola, affiancato da Romina Pierdomenico, attuale fidanzata di Ezio Greggio e già volto di programmi televisivi Mediaset come Colorado.