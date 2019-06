In anteprima su Super guida tv: tutte le ultime news su La sai l’ultima? 2019, la nuova edizione del programma di Canale 5 con Ezio Greggio conduttore e con Romina Pierdomenico, Valentina Persia e Nino Formicola nel cast. Ma quando inizia la trasmissione? Quante sono le puntate previste? E chi c’è tra i concorrenti in gara?

La sai l’ultima? 2019, già registrate le prime puntate: gli ospiti e la data di inizio

Stando a quanto si apprende, le prime due – tre puntate de La sai l’ultima? 2019 sono state già registrate. Anche di recente, infatti, presso le “Robinie” di Cologno Monzese, Milano, si sono tenute nuove registrazioni. Il regista del programma è Luigi Antonini e, tra gli autori della trasmissione, dovrebbero esserci anche Marco Salvati e Chicco Sfondrini.

Nel nuovo studio allestito, i colori predominanti sono il rosso porpora, il blu e il giallo, in varie tonalità. Al centro, anche una sorta di passerella con lampadine, in stile Maurizio Costanzo Show. Inoltre, in studio, è prevista anche la presenza del pubblico, chiamato a valutare le esibizioni dei concorrenti con un sistema di votazioni ed un meccanismo ad eliminatorie, che porterà all’elezione del “barzellettiere più social” di questa “digital edition”.

Per quanto riguarda i primi ospiti, invece, tra gli altri, dovrebbero esserci anche: Franco Terlizzi (ex pugile ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi); Enzo Paolo Turchi (ballerino e marito di Carmen Russo); Uccio De Santis (noto comico pugliese); Geppo Show (comico romano); Alessandro Paci (attore di Scandicci ed ex volto di Domenica In). Inoltre, nel backstage dello show, pare sia stato “pizzicato” anche Cristiano Malgioglio. Non è che pure a “Malgy” è stato chiesto di recitare divertenti barzellette? Vedremo.

Al momento, dunque, il numero di puntate previsto su Canale 5 è pari a sei. Dopo un debutto inizialmente fissato al martedì sera, infatti, la data di inizio ha subito un piccolo slittamento e il programma è stato successivamente spostato nel prime time del venerdì. Ora, però, è ufficiale: la trasmissione andrà certamente in onda e la prima puntata è attesa a partire dalle ore 21.20 circa di venerdì 21 giugno 2019.

La sai l’ultima 2019?, 15 i concorrenti divisi in squadre

Sempre stando a quanto si apprende, i concorrenti de La sai l’ultima? 2019 dovrebbero essere 15, uno più uno meno. Questo, infatti, il numero di barzellettieri in gara, divisi in tre squadre – capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Battista e Gianluca Fubelli “Scintilla” – e provenienti da diverse parti d’Italia. Ecco i nomi della quasi totalità dei nuovi partecipanti allo show di Mediaset: