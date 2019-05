L’ex “amico di Maria” Chicco Sfondrini, a capo degli autori de La sai l’ultima 2019? Questo l’ultimo retroscena rivelato da Gerry Scotti a Caduta Libera. Nella puntata del quiz di domenica 26 maggio, infatti, lo “zio Gerry” ha risposto così a Giusy Zenere, barzellettiera che, in studio, gli ha chiesto una “raccomandazione” per la nuova edizione del programma-risata di Canale 5: “Devi chiedere ad un certo Chicco Sfondrini”.

Insomma, stando alle parole pronunciate da Scotti in tv, sembrerebbe proprio che Sfondrini sia tornato a lavorare a Mediaset. Che fine aveva fatto? Ricordato per il ruolo di “preside” ad Amici di Maria De Filippi e come autore di punta delle prime edizioni del programma Fascino (2001-2008), negli ultimi anni il Chicco della tv ha lavorato anche nel dietro le quinte di alcuni programmi Rai (inclusi Ballando con le stelle e Domenica In).