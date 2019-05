In attesa del ritorno de La sai l’ultima? – che non condurrà Gerry Scotti, come ha sottolineato lo stesso “zio Gerry” in trasmissione -, nella puntata di Caduta Libera di domenica 26 maggio 2019 a giocare sono stati i barzellettieri. Tra questi, anche Bepi – il bergamasco Tiziano Incani – che ha vinto 10.000 euro nei “10 passi” finali di oggi. Rivediamo, allora, l’intero odierno appuntamento col quiz, in questo nuovo video Mediaset ufficiale.