Cresce l’attesa per il ritorno de “La sai l’ultima?“, il popolare programma televisivo che Mediaset ha deciso di riproporre dopo undici anni in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà Ezio Greggio, ma non sarà da solo. Ecco in anteprima il cast completo della nuova edizione.

La Sai L’Ultima 2019: il cast

Al via da martedì 4 giugno 2019 in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “La sai l’ultima?” condotta da Ezio Greggio. A distanza di undici anni dall’ultima edizione, Canale 5 ha pensato bene di riportare in auge una trasmissione cult la cui prima puntata risale al 1992.

Rispetto alla precedenti edizioni non cambia il format del programma: in gara, infatti, ci saranno tre squadre capitanate da tre volti noti della comicità italiana. Ecco in anteprima il cast e i comici protagonisti della nuova edizione: Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. Saranno loro i tre capitani della squadre di barzellettieri chiamati a sfidarsi. Il voto naturalmente spetterà al pubblico su cui vigilerà il notaio Nino Formicola alias Gaspare.

Accanto ad Ezio Greggio ci sarà una co-conduttrice. Si tratta di Romina Pierdomenico, la fidanzata di Greggio che in passato ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia. Non solo, la Pierdomenico alcuni anni fa ha partecipato come corteggiatrice al dating show Uomini e Donne e recentemente è stata ballerina di Colorado.

Ezio Greggio a La sai l’ultima 2019: ecco perché ho accettato

Un ritorno alla grande per La Sai l’ultima, il celebre programma televisivo di Canale 5, che per l’occasione ha voluto puntare su un conduttore di primissimo livello e molto amato dal pubblico. Si tratta di Ezio Greggio, volto noto di Striscia La Notizia, che ha accettato la conduzione per una serie di motivi come ha raccontato dalle pagine del settimane Tv Sorrisi e Canzoni:

Tra i motivi per cui ho accettato questa proposta c’è la libertà che ho avuto di portare dei cambiamenti alla struttura del programma.

Ezio Greggio, ha voluto introdurre dei piccoli cambiamenti che non vanno però a stravolgere il format del programma. Tra questi la ricerca di barzellettieri tramite i social:

Tanto per fare un esempio, grazie ai social la ricerca dei barzellettieri diventa molto più interessante. E poi faremo degli omaggi agli storici raccontatori di barzellette come Gino Bramieri.