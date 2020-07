Paola Perego torna in tv su Rai 2, in autunno con un nuovo programma che si chiama “Ascoltami”, dove si racconterà il particolare rapporto tra nonni e nipoti. “Racconteremo storie ed emozioni. Ed è quello che mi piace fare”.

Paola Perego racconta i sentimenti di nonni e nipoti dal 31 ottobre su Rai 2

Gradito ritorno a Viale Mazzini della conduttrice Paola Perego che dal 31 ottobre, alle 14.40 su Rai 2 presenterà un nuovo programma che si chiama “Ascoltami”.

Un programma nuovo che per certi versi, racconta l’amore: non quello in senso classico tra un uomo e una donna ma quello tra i nonni e i nipoti. Un viaggio emozionante all’interno del rapporto unico ed esclusivo che i nonni hanno con i loro nipotini, che a volte è anche più forte del legame con i figli stessi.

A questo proposito al Perego fa sapere a La Stampa: “Sto bene al pensiero di tornare in tv. E’ una trasmissione che ho scritto insieme a Tonino Quinti durante il lockdown: racconteremo storie di persone e le loro emozioni. Ed è quello che mi piace fare“.

Ascoltami: spazio al rapporto tra nonni e nipoti, ma non solo!

Paola Perego è entusiasta in vista della prossima stagione televisiva che la vedrà tornare nel sabato pomeriggio di Rai 2 al timone del nuovo programma che si intitola “Ascoltami” dove si porrà attenzione al rapporto di complicità e affetto tra nonni e nipoti.

Attraverso i racconti dei nonni e dei nipoti protagonisti ci si confronterà su vari temi e argomenti. Ci sarà anche spazio per altre rubriche che spaziano dalla musica alla cucina, passando per mode, passioni, costume e società.

Paola Perego torna dunque in Rai con un programma firmato da Quinti, uno dei principali autori Rai. Tra l’altro anche di Domenica In con Mara Venier e Razione a Catena, con Marco Liorni.

La data fissata per la prima puntata di Ascoltami è sabato 31 ottobre e andrà in onda per 28 puntate fino a maggio 2021. Il programma durerà circa un ora e si incastrerà ogni sabato tra Dribblig e Love Game – altra novità di Rai 2 – con Carolina Rey.