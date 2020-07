Mara Venier è stata riconfermata alla conduzione di Domenica In, il varietà della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai che ha registrato ascolti record, anche durante il periodo non esattamente facile della pandemia. La conduttrice dietro una scrivania, da sola, in collegamento con gli ospiti è riuscita ad ottenere un ascolto superiore alle aspettative e alle medie del programma.

Mara Venier: “Riporto l’attualità a Domenica In con il fatto della settimana”

A Settembre, quindi, sarà ancora Zia Mara a tenerci compagnia la domenica del dì di festa. Del resto, Domenica In è Mara Venier, senza di lei il programma non ha la stessa resa. Ce ne siamo accorti negli anni passati dove la conduzione fu affidata ad altre professioniste, quali le Sorelle Parodi, ma con scarsissimi risultati.

Con Zia Mara Domenica In è rinata e gli ascolti sono schizzati alle stelle: la sua verve, la sua simpatia, e a volte le sue gaffe, regalano spazi unici. Inoltre, sa unire momenti di flessione, di sensibilità e divertimento. Con lei la trasmissione ha tutto un altro prestigio e diciamolo, Zia Mara è proprio un tesoro, soprattutto perchè è vera. Non ha filtri, e le perle di trash che ci regala sono autentiche!

Mara Venier porta a Domenica In l’attualità con “Il fatto della Settimana”

La conduttrice veneta, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta il 16 luglio 2020 dove Stefano Coletta, Direttore di Rete ha annunciato un nuovo spazio dedicato all’attualità a Domenica In, ha fatto sapere ai microfoni di Adnkronos:

Coletta dopo che ci siamo incontrati mi ha chiesto di mettere l’attualità all’interno della prossima ‘Domenica In’ e io ho accolto con gioia questa proposta. La novità sarà proprio il ‘fatto della settimana’ che affronteremo la domenica. Probabilmente ci sarà o un faccia a faccia o un mini talk dove tratteremo, a modo mio, il ‘fatto della settimana’.

Del resto Mara Venier non è la prima vota che si occupa di attualità: lo ha fatto per molti anni alla Vita in Diretta al fianco di Lamberto Sposini, da cui, ha imparato tutto:

“Ho condotto ‘La Vita in Diretta’ per tre anni con Lamberto Sposini e sono stati anni ed edizioni indimenticabili con ascolti stellari. E’ stato il programma che ha avuto più ascolti negli ultimi 15 anni! Io arrivavo dall’intrattenimento puro ma grazie a Sposini e Daniel Toaff (ex vicedirettore di Rai1, ndr) sono andata avanti, all’inizio lentamente, cercando di capire come Lamberto interagiva con l’ospite e quale era l’approccio in un talk di attualità per cui devo tutto a Sposini”.

Non dubitiamo che Zia Mara svolgerà al meglio questa nuova sezione della trasmissione, che manterrà come sempre le interviste cuore a cuore e il carico di ospiti prestigioso che è sempre stato presente nel varietà di Rai 1.

L’appuntamento Domenica In è fissato per domenica 13 settembre, sempre alle 14:00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30.