“Sono felice per il ritorno di Antonella Clerici. Ci terrà compagnia con un’interattività che, in quella fascia, mancava da molto tempo.” E con queste parole che il direttore di Rai1 Stefano Colletta ha annunciato il ritorno in tv, di Antonella Clerici.

“E’ Sempre Mezzogiorno”: Antonella Clerici torna su Rai 1 nella nuova stagione televisiva 2020/2021

Oggi a Roma nella Sala A di via Asiago sono stati presentati i Palinsesti Rai 2020/ 2021 e abbiamo appreso, che farà ritorno in tv anche una beniamina del pubblico: Antonella Clerici.

La conduttrice per un paio di anni non ha avuto grande fortuna con le trasmissioni tv, dapprima con Portobello e poi con Sanremo Young, dove gli ascolti stentavano a decollare. Ma la professionalità di Antonella unite alla sua dolcezza e sensibilità non potevano stare troppo tempo in panchina, così Coletta l’ha rivoluta al timone di una trasmissione, che è più nelle sue corde.

Antonella Clerici di nuovo in tv con un programma al Mezzogiorno

La Clerici torna in tv, dunque, con un programma dove si alterneranno ricette di cucina, ad intrattenimento con ospiti vip e non. La conduttrice va ad occupare una fascia oraria a lei congeniale che negli anni le ha regalato tante soddisfazioni e successo con La Prova del Cuoco. Come già saprete il programma è stato cancellato dopo molti anni di messa in onda, e Coletta ha voluto rimettere in quella fascia oraria proprio la Clerici. Inoltre il direttore di Rai 1 ha speso delle parole anche per Elisa Isoardi:

“Sulla Prova del cuoco è stata quella di intervenire sulle situazioni difficili riguardanti gli ascolti. In quella fascia, bisognava intervenire e ho scelto Antonella Clerici. Con Elisa, stiamo ragionando su un suo rientro in conduzione, dopo Ballando, un programma settimanale in onda su Rai 1″.