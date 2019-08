Antonella Clerici è la grande esclusa dai Palinsesti Rai 2019-2020. L’amatissima conduttrice si è ritrovata senza un programma in prime time, ma solo con la conduzione dell’evento Telethon. In realtà in questi giorni la Clerici era stata data per certa alla conduzione di Miss Italia 2019, notizia poi smentita dalla diretta interessata. Ecco perché.

Antonella Clerici: ecco perchè ho detto ‘no’ a Miss Italia

Miss Italia 2019 torna su Rai1 in occasione del suo 80imo anniversario. Un ritorno importante che i vertici Rai con il lasciapassare della patron Patrizia Mirigliani avevano deciso di affidare ad Antonella Clerici. La conduttrice però ha preferito declinare l’invito motivando, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, il motivo della sua scelta.

Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora a una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai. Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa.

Antonella Clerici pronta per lo Zecchino d’Oro

Se da un lato Antonella Clerici ha detto ‘no’ alla conduzione dell’80esima edizione del concorso di bellezza di Miss Italia, la presentatrice ha rivelato uno dei suoi prossimi impegni televisivi. La Clerici, infatti, sarà al timone della prossima edizione de Lo Zecchino d’Oro, il Festival Internazionale della canzone del bambino:

farò lo Zecchino d’oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon.

Una decisione, quella di condurre lo Zecchino, che la Clerici ha fatto sia per i bambini che per l’amicizia con il direttore artistico dell’evento Carlo Conti. Riguardo al futuro in Rai la conduttrice ha detto: ”

poi vedremo… so che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi.