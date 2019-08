Miss Italia 2019 andrà in onda su Rai1. Oramai è ufficiale: il concorso di bellezza più famoso d’Italia, dopo alcuni anni di “latitanza” dall’azienda di Viale Mazzini, torna in prima serata su Rai1. Ad annunciarlo è la patron Patrizia Mirigliani ospite del salotto de La Vita in Diretta Estate.

Miss Italia 2019 su Rai1: ecco quando va in onda la finale

La bellezza torna protagonista su Rai1. Miss Italia, il concorso di bellezza che quest’anno festeggia 80 anni, torna in Rai per la gioia della patron Patrizia Mirigliani e del pubblico. A confermare l’indiscrezione che circolava da settimane è stata la stessa Mirigliani durante un’intervista a La vita in diretta Estate.

Permettimi di ringraziare la Rai, l’amministratore delegato Salini, la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, perché mi hanno fatto questo enorme regalo. Miss Italia realizza tanti sogni alle ragazze, questa volta io ho avuto un grande sogno realizzato, quello di tornare sul palco di Rai 1 per gli 80 anni di Miss Italia. Grazie.

Con queste parole Patrizia Mirigliani ha annunciato il ritorno in Rai del concorso di bellezza che per l’occasione speciale presenterà una serie di novità. La finale di Miss Italia 2019 andrà in onda venerdì 6 settembre su Rai1 in diretta da Jesolo. Il concorso però avrà diverse tappe speciali: Mestre e Venezia, dove le candidate al titolo di “più bella d’Italia” sfileranno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Miss Italia 2019 novità: la più bella eletta dal televoto

Questa è una delle prime grandi novità di quest’edizione che, per celebrare gli 80 anni di vita, vedrà sfilare e gareggiare per il titolo di Miss Italia 2019 ben 80 concorrenti. E’ la prima volta che succede una cosa di questo tipo! Non solo, quest’anno ad eleggere la Miss sarà il pubblico da casa tramite televoto.

Grandi novità per l’edizione 2019 del concorso di bellezza che non cambia né il format né tantomeno lo schema. E’ ancora da capire chi sarà a condurre la serata – evento su Rai1 visto che Antonella Clerici ha declinato l’invito. La Mirigliani ha fatto sapere che ci sarà una grande icona del concorso di bellezza. I riflettori sono tutti puntati su due regine del concorso: Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Chissà che una delle due dive del cinema mondiale non abbia accettato l’invito della patron Patrizia Mirigliani.