Nuovo impegno televisivo in arrivo per Antonella Clerici? La ex conduttrice de La prova del cuoco, dopo la quasi completa esclusione dai palinsesti Rai 2019/2020, potrebbe tornare in prima serata al timone di Miss Italia 2019.

Miss Italia 2019 torna in Rai?

Si fanno sempre più insistenti le voci del ritorno del concorso di bellezza italiano per eccellenza su Rai1. Dopo il mancato rinnovo da parte di La7 di Urbano Cairo, Miss Italia torna sulla prima rete di Stato con la possibile conduzione di Antonella Clerici.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma possiamo anticiparvi che il concorso si svolgerà con una sola puntata prevista venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai1. A lanciare questa indiscrezione bomba è il ben informato sito Dagospia. I vertici di Viale Mazzini avrebbero già siglato un accordo per riportare il concorso di bellezza sulle reti Rai in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’evento che ha segnato la storia e il costume del nostro Paese.

Antonella Clerici condurrà Miss Italia 2019?

Tra i conduttori candidati alla conduzione della prossima edizione di Miss Italia 2019 targata Rai1 si fa sempre più insistente il nome di Antonella Clerici che, dopo l’esclusione quasi completa dai prossimi palinsesti autunnali della Rai, potrebbe ribaltare la situazione conquistando uno dei programmi più importanti del piccolo schermo.

Qualora la notizia di Antonella Clerici venisse confermata, per Antonellina si tratterebbe anche di raccogliere il testimone di Fabrizio Frizzi, che ha presentato l’ultima edizione del concorso di bellezza trasmesso nel 2012 su Rai1 e vinto da Giusy Buscemi.

Che la scelta della Rai di puntare proprio sulla Clerici sia dovuta dopo le sue recenti e pesanti dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera? Ecco uno stralcio di quanto detto dalla conduttrice:

Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto.