Le ultime news su Antonella Clerici ci dicono che, pur essendo fuori dagli ultimi palinsesti tv presentati dalla Rai, l’amata conduttrice tv potrebbe presto consolarsi in altre Reti. Mediaset, forse? O La7, magari?

Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai: “Mediaset? Adorerei il bancone di Striscia la notizia”

Intervistata da “Oggi”, infatti, Antonella Clerici commenta a caldo l’esclusione dai nuovi palinsesti Rai (validi per l’autunno 2019) e risponde così a chi domanda: “Se Mediaset facesse un’offerta?”.

Nonostante un contratto d’esclusiva con Viale Mazzini, dunque, almeno nella prima parte della prossima stagione tv la presentatrice non dovrebbe condurre alcun programma, né in prima serata né in altre fasce orarie. Da qui l’ipotesi di una collaborazione con altri canali.

Ecco che, allora, nell’intervista rilasciata al settimanale, “Antonellina” pare proporsi per la conduzione del Tg satirico targato Antonio Ricci; peraltro, se l’ipotesi dovesse avverarsi, la Clerici guiderebbe il programma di Canale 5 diretto competitor de I Soliti Ignoti condotto su Rai1 da Amadeus:

Se penso ad Amici o a C’è posta per te – dice, infatti, nell’intervista l’ex volto de La Prova del Cuoco -, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza…

Io ho un limite enorme – precisa anche la popolare presentatrice tv -. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento.

Stop in Rai per Antonella Clerici: Mediaset e La7 aprono alla conduttrice

Insomma, un momentaneo stop in Rai per Antonella Clerici che, però, la conduttrice sembra non aver voglia di subire, a quanto pare non disdegnando eventuali “progetti” provenienti da Mediaset. Del resto, oggi è arrivato anche l’elogio da parte di Urbano Cairo:

Antonella Clerici – ha infatti detto l’editore durante la presentazione dei palinsesti 2019/2020 di La7 – è una grande professionista, l’ho incontrata al Festival della Tv di Dogliani e le ho chiesto “Quando vieni a lavorare a La7“? Ma non ha certo bisogno di essere salvata.

Un’apertura, quella di Cairo, che segue anche a quanto detto da Pier Silvio Berlusconi, durante la recente conferenza stampa messa in piedi per presentare la nuova programmazione di Mediaset:

Se abbiamo un pensiero ad Antonella Clerici? Se fosse vero…mai dire mai (fonte delle dichiarazioni: Tvblog).