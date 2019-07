Il nuovo accordo con Massimo Giletti, l’addio a Miss Italia e qualche novità tra i programmi – certezza del canale. Questo, infatti, il palinsesto 2019/2020 di La7, presentato, mercoledì 10 luglio alla stampa, alla presenza dell’editore Urbano Cairo e del direttore di Rete, Andrea Salerno.

La7, il palinsesto 2019/2020 con i programmi della settimana

La prima news che viene fuori dal palinsesto 2019/2020 di La7 è che, tra i programmi della settimana, c’è la conferma di Non è l’Arena. Parliamo, ovviamente, del talk show della domenica sera, che torna in onda in autunno condotto da Massimo Giletti.

Dopo i rumors di un ritorno in Rai, infatti, Giletti ha ufficialmente rinnovato il suo contratto per altri due anni. Inoltre, come ha assicurato Cairo durante l’incontro con i giornalisti, per l’ex volto della Tv di Stato arriveranno anche altri speciali inediti in prima serata.

Anche Corrado Formigli, quindi, ha rinnovato il contratto con la Rete per altri quattro anni. Sarà lui, infatti, a condurre Piazza Pulita il giovedì sera. “Confermo i conduttori per la qualità dei contenuti che fanno e perché sono liberi dai condizionamenti”, ha spiegato l’editore in conferenza stampa.

Tre anni di rinnovo, dunque, sono stati riservati anche al gruppo di Propaganda Live. Diego “Zoro” Bianchi e Makkox torneranno così in onda il venerdì sera, strizzando ancora una volta l’occhio ai telespettatori più giovani. Conferme, del resto, arrivano anche per Giovanni Floris, al timone del suo talk Di Martedì per il sesto anno consecutivo.

Altra novità, invece, è quella che riguarda Licia Colò. Nel mercoledì sera della primavera 2020, infatti, la conduttrice guiderà Eden, il nuovo programma che darà il cambio al riconfermato Atlantide, trasmesso ad inizio stagione.

Per quanto riguarda le “caselle vacanti” del lunedì e del sabato, infine, quasi certamente la programmazione vedrà schierati i nuovi acquisti di La7, le maratone di Enrico Mentana, gli altri speciali serali del direttore del TgLa7 e alcune repliche.

Per un palinsesto che, quest’anno, dovrà fare a meno – chissà se volentieri o meno – del mancato accordo per la trasmissione di Miss Italia 2020, l’evento targato Patrizia Mirigliani finora mai troppo lontano dal piccolo schermo tricolore.

Le serie tv nel palinsesto 2019/2020 di La7

Non solo programmi, però, nel palinsesto 2019/2020 di La7. Da settembre in poi, quindi, spazio verrà riservato anche alle serie tv di qualità, per una Rete il cui nuovo slogan corrisponde a “Sai ciò che vedi”.

Tra le altre cose, infatti, in conferenza stampa è stato annunciato anche l’arrivo in chiaro di Chernobyl, la serie internazionale HBO che, in 5 episodi, racconta il dramma dell’Unione Sovietica datato 26 aprile 1986.

Atteso in programmazione, inoltre, il docu-film Our Godfather, una produzione internazionale che racconta la storia di Tommaso Buscetta e che verrà introdotta da Enrico Mentana.

Da segnalare, infine, le due nuove stagioni di Grey’s Anatomy (la 15 e la 16); l’allungamento di un’ora di Tagadà, il talk in onda di pomeriggio con Tiziana Panella; la promessa di potenziare la “femminile” La7D; il debutto del nuovo sito ufficiale (da oggi). Tutto questo per un canale che, così come fanno sapere da La 7, “da settembre 2018 a giugno 2019” ha ottenuto i “migliori ascolti degli ultimi 6 anni”.

Confermati, per il resto, anche tutti gli altri programmi, inclusi L’Aria che tira con Myrta Merlino al mattino, Otto e mezzo nell’access prime time con Lilli Gruber e così via tutte le altre trasmissioni di punta della Rete.