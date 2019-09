Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. I protagonisti principali sono sempre Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e altri personaggi storici del trono senior. Nell’ultima registrazione, però, c’è stato un vero e proprio colpo di scena inaspettato. Di seguito le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono over

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, la dama Ida Platano ha baciato un altro cavaliere. Si tratta di Armando Incarnato, attore di Gomorra – la serie. Armando ha avuto il privilegio di essere il primo uomo a ricevere un bacio dalla bellissima dama dopo la storia con Riccardo.

L’annuncio del bacio ha generato ovviamente la reazione dello stesso Riccardo. Il cavaliere del trono over ha colpevolizzato la sua ex compagna, accusandola di essere stata falsa in questi ultimi mesi. Riccardo non ha voluto conoscere nemmeno una nuova dama accorsa per lui in studio.

Ida, invece, pare possa finalmente voltar pagina dopo la lunga storia tormentata con il suo ex compagno. Armando sarà l’uomo giusto per lei?

Uomini e Donne trono over: lite tra Gemma e Anna

La registrazione del trono over di Uomini e Donne si è conclusa con la famigerata sfilata, che ha viste protagoniste (in negativo) Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le due hanno avuto una lite in studio ed è stato fatto nuovamente il nome di Giorgio Manetti.

Il cavaliere toscano sentirà fischiare le orecchie in questi giorni, dato che ormai è diventato argomento delle registrazione del trono over.

Anna si è dovuta difendere nuovamente dalle accuse di Gianni Sperti e addirittura c’è stata una segnalazione su di lei. Pare infatti che Paolo, ex conoscente di Anna, avesse riferito alla redazione di aver avuto un dialogo abbastanza singolare con un tassista. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto salire in macchina anna in compagnia di Paolo, avrebbe detto: “di solito c’è un altro uomo con lei“.