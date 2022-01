Le anticipazioni di Una Vita dal 22 al 28 gennaio 2022 ci preannunciano che il ritorno di Aurelio continuerà a provocare malumori ad Acacias. Il ragazzo si scontra infatti sia con Miguel che con Marcos. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 28 gennaio 2022

Marcos insiste con la figlia affinché lei racconti a Miguel i suoi trascorsi con Aurelio, ma la ragazza non è d’accordo. Anabel minaccia il padre di raccontare a Miguel come e perché è morto Carlos Armijo. Più tardi, quando Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, la ragazza accetta felice.

A casa Dominguez intanto la situazione non cambia: Josè viene tenuto sott’occhio da Rosina. La donna è convinta infatti che lui abbia fatto sparire Bellita e che abbia intenzione di uccidere anche lei. Anche Susana si accorge che il Dominguez nasconde un segreto e cerca di capire di cosa si tratti. Le due donne non possono certo immaginare che la verità è ben diversa da quella che loro ipotizzano. Nel frattempo un grosso baule viene consegnato a casa di José: cosa contiene?

Il pericolo che i piani degli Olmedo vengano scoperti per il momento sembra scampato. Sabina riesce infatti a convincere Fabiana a rinunciare alla colletta per il ristorante. Appare comunque chiaro che il loro piano deve essere velocizzato: per questo Roberto non indugia a chiedere aiuto a Ramon. La situazione in casa Palacios però è abbastanza complicata, dopo che Lolita ha chiesto ad Antonito di andarsene. A peggiorare le cose ci sono poi le condizioni di salute della giovane, che durante una crisi di tosse trova del sangue sul fazzoletto.

Genoveva e Felipe escono dal carcere e tornano ad Acacias nello stesso momento. Quando i due si incontrano per strada l’avvocato aggredisce la Salmeron verbalmente. Tutto il quartiere assiste al litigio, ma la dark lady, con il suo atteggiamento subdolo, riesce a invitare a casa sua Rosina e Susana e chiede alla moglie di Liberto il permesso per farsi aiutare da Casilda a sistemare la casa. La presenza tra quelle mura di Felipe diventa però motivo di discussione tra Rosina e il marito….

Anticipazioni italiane Una Vita: zia Benigna arriva ad Acacias

Marcelina comunica a Jacinto che intende trattenersi a Barcellona ancora un po’. La donna dice al marito che a breve sua zia Benigna e sua cugina Indalecia arriveranno ad Acacias. Se con queste parole Marcelina voleva confortare un po’ l’uomo, sicuramente non ci riesce. I domestici infatti possono notare che la notizia provoca in Jacinto grande preoccupazione. Quando poi le due donne giungono ad Acacias anche i domestici possono rendersi conto che la preoccupazione di Jacinto era tutt’altro che infondata: zia Benigna è una donna insopportabile!

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Miguel e Marcos ostacolano Aurelio

Miguel non sembra affatto d’accordo con le attività che stanno per intraprendere Aurelio e Marcos, ma il Quesada gli fa capire che ormai non può più tirarsi indietro. Il fratello di Natalia intende vendere armi ai Paesi che stanno per entrare in guerra, e quando Miguel si dimostra contrario, Aurelio reagisce male e lascia la riunione.

Poco dopo il Bacigalupe e il Quesada si rincontrano a casa di Marcos. Miguel non è presente, ma i due soci si trovano di nuovo ai ferri corti. Il padre di Anabel arriva a minacciare Aurelio con un tagliacarte.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.