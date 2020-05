Amore in quarantena, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi de Il Trio Medusa, si prepara a debuttare nel pomeriggio del canale a partire dalle ore 15.00 di sabato prossimo, 30 maggio 2020. Siamo di fronte ad una vera e propria novità per il palinsesto della rete, ora diretta da Stefano Coletta, che riporta anche in Rai l’ex conduttore di Reazione a catena, al momento ancora sotto contratto con Discovery.

Amore in quarantena, gli ospiti della prima puntata del 30 maggio 2020 sono Luca Argentero e Lino Banfi

Ma al centro di Amore in quarantena sono previsti non soltanto le storie di coppie “nip”, ma anche ospiti famosi che, nel corso delle quattro puntate, “regaleranno” ai telespettatori del programma di RaiUno emozionanti momenti da condividere.

Superguida tv, infatti, è in grado di rivelare in anteprima quali sono i primi due ospiti della nuova trasmissione targata Stand by me. Parliamo del neo – papà Luca Argentero e dell’amato attore pugliese Lino Banfi.

In particolare, Argentero andrà ad affiancare una delle prime storie previste in puntata: quella di Alessandro e dei suoi genitori, col piccolo nato in un ospedale di Milano in piena pandemia.

Banfi, invece, impreziosirà con un video – messaggio la storia di due nonni pugliesi che abitano a Milano. Due nonni sprint che si sono già dilettati con ricette smart sul canale Youtube.

E altri ospiti vip non mancheranno neppure nella seconda puntata, tanto che anche nel nuovo appuntamento di sabato 6 giugno 2020 ci sarà un collegamento via Skype con due personaggi famosi del mondo della musica.

Il ritorno di Gabriele Corsi in Rai con Amore in quarantena

Queste le anticipazioni esclusive su Amore in quarantena, il nuovo programma che riunisce il Trio Medusa in tv e che di fatto riporta ufficialmente in Rai il presentatore Gabriele Corsi.

Dopo l’addio a Reazione a catena nel 2018 e l’arrivo di Marco Liorni al timone del quiz estivo fatto con le parole, l’ex volto de Le Iene e attuale conduttore di Deal With It sul Nove rimette piede nella Tv di Stato, tra droni e storie d’amore raccontate a distanza.

Distanza da mantenere, s’intende, nel rispetto delle misure anti – contagio per il Covid-19.