Gabriele Corsi torna su Rai 1. Dopo essere stato alla guida di Reazione a Catena, da giugno 2020 di nuovo in onda col riconfermato Marco Liorni, l’ex volto de Le Iene e conduttore di programmi di successo come Boss Incognito e Deal with it ritorna in pista con una nuova trasmissione, nata, per così dire, dall’emergenza Coronavirus in Italia. Ma di che si tratta? Cosa devono aspettarsi i telespettatori?

Amore in quarantena, Gabriele Corsi torna su Rai 1 con il Trio Medusa

Il titolo scelto per il nuovo programma di Rai 1 è Amore in quarantena. La trasmissione vedrà al timone Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi de il Trio Medusa e si prepara ad intrattenere gli spettatori del sabato pomeriggio.

Questa nuova docu – fiction, infatti, è realizzata in collaborazione con Stand by me, vede Giona Peduzzi tra gli autori e andrà in onda a partire dal prossimo 30 maggio 2020, dalle ore 15.00 alle 16.00 e per la durata di quattro puntate.

A spiegare la mission del programma è così stato lo stesso Corsi: “Si parla – ha detto il conduttore in un video – del periodo appena passato come periodo sospeso: è come se avessimo messo in pausa le nostre vite. Ma l’amore è andato in pausa? Oppure – a parte estetisti e parrucchieri – saranno i divorzisti a lavorare di più?“.

Insomma: un modo nuovo, almeno sulla carta, per scoprire cosa è successo ai matrimoni in tempi di Covid-19, così come ai fidanzamenti, alle convivenze e a tutte le altre storie a distanze.

Il periodo sospeso della quarantena ha messo a dura prova ogni tipo di amore: matrimoni, convivenze, fidanzamenti, storie a distanza…

Come avranno reagito le coppie?#AmoreInQuarantena con @corsi_gabriele da sabato #30maggio ore 15:00 su #Rai1 @triomedusa pic.twitter.com/4n1dWqVW1y — Rai1 (@RaiUno) May 24, 2020

Amore di quarantena, anticipazioni prima puntata del 30 maggio 2020

In Amore in quarantena i protagonisti si raccontano senza filtri, con le modalità che più li rappresentano e col risultato che, anche grazie all’uso di un semplice telefonino, la narrazione si fa più “intima”.

Ma cosa vedremo questo sabato 30 maggio 2020? Stando alle prime anticipazioni, il nuovo programma di Rai 1 trasmetterà anche la storia di vita di un tenero bambino appena nato e dei suoi premurosi genitori.

Si va dalle immagini della gravidanza in quarantena, alla repentina corsa in sala parto, finendo col momento clou: la nascita del piccolo Alessandro, avvenuta di venerdì 17, in piena pandemia e non senza le difficoltà di permanere in un ospedale di Milano.