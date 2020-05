L’estate è ormai alle porte e, come ogni anno nel preserale di Rai 1 arriva un game show differente da quello che ci ha tenuto compagnia durante l’anno. Ci riferiamo a Reazione a Catena che approderà sugli schermi di Rai 1 il 29 giugno 2020 con al timone Marco Liorni.

Reazione a Catena 2020: dal 29 giugno nel preserale di Rai 1

Torna quindi al timone del game show estivo Marco Liorni. Dopo le conduzioni di Pupo dal 2007 al 2009, è subentrato dal 2010 al 2013 Pino Insegno, poi dal 2014 al 2017 Amadeus, nel 2018 Gabriele Corsi e infine nel 2019 l’apprezzatissimo Marco Liorni. Ed ecco che nel 2020, la conduzione torna nuovamente a lui. Ma per Liorni non sarà l’unico programma: difatti c’è la nuova sfida di Italia Si, Morning che andrà a sostituire Storie Italiane di Eleonora Daniele. Reazione a Catena, dunque, condotto per il secondo anno consecutivo da Liorni torna ad intrattenere il pubblico di Rai 1 dal 29 giugno 2020.

Marco Liorni pronto per la conduzione della nuova edizione di Reazione a Catena

Segnate in agenda lunedì 29 giugno perché Marco Liorni farà capolino sugli schermi dell’ammiraglia Rai per trascorrere un ora in allegria con le sfide di Reazione a Catena – l’intesa vincente. La trasmissione, registrata nello studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli, va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo.

Reazione a catena 2020 casting

I casting per l’edizione 2020 di Reazione a catena, sono già aperti e occorrerà iscriversi compilando un form online nella sezione dedicata. In seguito si porteranno avanti le altre fasi: selezionare i concorrenti e poi fare le prove fisiche in studio. Naturalmente rispettando tutte le regole imposte dal dpcm del 4 maggio del Premier Conte in cui è d’obbligo il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Ma forse nel gioco vedremo i concorrenti a debita distanza ma senza mascherina.

Reazione a Catena: puntate

Gli altri anni il gioco estivo di Rai 1 andava avanti per tutta l’estate concludendosi a settembre, per poi ricedere il posto all‘Eredità con Flavio Insinna. Quest’anno non sappiamo se seguirà lo stesso iter o le puntate saranno di più o di meno.

Appuntamento dunque con Reazione a Catena lunedì 29 giugno nel preserale di Rai 1 con Marco Liorni.