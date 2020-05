La Rai prepara il palinsesto estivo adattandolo alle nuove esigenze dell’emergenza sanitaria da Sars – CoV – 2 che ha letteralmente stravolto, non solo il nostro vivere quotidiano, ma anche le reti tv che si sono dovute adattare alle restrizioni imposte dal governo. Quindi programmi in solitaria, niente pubblico, niente ospiti – se non con distanziamento – e collegamenti in remoto.

Marco Liorni al mattino nello spazio di Eleonora Daniele

Marco Liorni tornerà a giugno allungando la sua trasmissione Italia Si, ma andrà in onda in una fascia differente. Infatti su richiesta della direzione Rai, Liorni occuperà lo spazio mattutino di Eleonora Daniele con il programma “Italia Si, Morning”.

La Daniele, che è andata in onda tutti i giorni anche durante il periodo del lockdown, è infatti giunta al termine del contratto, oltre che della gravidanza. Come sapete la conduttrice è in attesa del suo primo figlio, una bambina, e quindi la rivedremo a settembre.

Dal primo giugno, come dicevamo, andrà in onda “Italia sì, morning”, versione mattutina del programma di Marco Liorni; sempre dal primo giugno tornerà nel primo pomeriggio “Io e te” con Pierluigi Diaco.

Rai 1: dal 29 giugno alcune novità nei palinsesti dell’ammiraglia di Viale Mazzini

Il palinsesto di Rai 1 quindi è pronto a cambiare per regalare ai telespettatori una alternativa differente ma fino al 27 giugno rimarrà tutto com’è. Dal 29 giugno, invece si cambia registro e nella fascia mattutina di pertinenza di Eleonora Daniele rivedremo Marco Liorni al timone di Italia Si, Morning.

Alte novità in arrivo nell’estate di Rai 1

Stando a quanto riporta Adnkronos, a ‘UnoMattina Estate’ dovrebbero arrivare Alessandro Baracchini (da RaiNews24) e Giorgia Cardinaletti (dal Tg1) mentre Beppe Convertini in coppia con Anna Falchi dovrebbero essere al timone di un nuovo contenitore di infotainment nella seconda parte della mattinata.

A chiudere, nel week end, con esattezza il sabato, al posto di “UnoMattinaEstate” dovrebbe collocarsi un programma di Monica Marangoni sulla falsariga di “Tutto chiaro”, ma non c’è ufficialità né certezza se il programma avrà questo nome oppure no.