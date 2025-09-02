Amici di Maria De Filippi quando inizia? Il talent show di Canale 5 condotto dalla regina di casa Mediaset sta per tornare. Dopo lunghi casting, una nuova classe verrà presto formata e noi telespettatori potremmo iniziare così ad ammirare il talento di nuovi giovanissimi cantanti e ballerini sull’ammiraglia Mediaset. Ecco svelata la data di messa in onda dell’attesissima prima puntata con la fatidica formazione della classe.

Amici di Maria De Filippi 2025-2026 quando in tv? La data

Quando vedremo Amici di Maria De Filippi in tv? Ormai non manca molto. E’ stata svelata finalmente la data del ritorno sul piccolo schermo della scuola di talenti più spiata d’Italia. Terminate le vacanze estive, infatti, dopo la ripresa delle scuole normali, anche la classe di Amici verrà finalmente formata e l’anno scolastico prenderà il via tra: sfide, prove, esibizioni, discussioni e valutazioni a sorpresa.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, infatti, nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre 2025, potremo vedere la formazione della classe di Amici 25. Quali ragazzi ne faranno parte? Troppo presto per dirlo. Mancano ancora diversi giorni alla fine dei provini. Ci sono sicuramente numerosi ballerini che sognano di fare il percorso di Daniele, vincitore della scorsa edizione, ma anche numerosi cantanti che desiderano il glow up di TrigNO o la possibilità di poter cantare in televisione e collaborare o venir giudicati da grandi artisti del panorama musicale italiano.

Quali saranno i professionisti? Quali i professori? Anche qui è troppo presto per rispondere a tutte le domande. Sappiamo, però, come vi avevamo già annunciato che in cattedra tornerà l’amatissima Veronica Peparini.

Amici 25 squadre o non squadre? Questo è il dilemma!

Sul web si vocifera del ritorno delle squadre in Amici 25. Sarà vero? Per averne certezza occorrerà attendere ancora un po’. Anche in questo caso è troppo presto per poter sapere cosa accadrà. Si possono solo fare ipotesi. Maria De Filippi dovrebbe tornare sui suoi passi e ripristinare le squadre così come le conoscevamo qualche anno fa. Non è detto però che l’idea piaccia alla produzione del talent che potrebbe anche optare per qualcosa di nuovo e sorprendere il pubblico con alcuni dettagli innovativi all’interno del già collaudato meccanismo.