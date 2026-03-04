Occhi puntati sulla nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà domenica 8 marzo 2026 su Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler provenienti dalla registrazione odierna, registrazione che è stata anticipata di un giorno rispetto a quanto siamo abituati di solito e che si svolge di mercoledì e non di giovedì. Scopriamo insieme cosa succederà nella gara canto e nella gara ballo, quali saranno gli ospiti musicali e i giudici di questa domanda, ma soprattutto, chi approderà al Serale, visto che la seconda fase del talent è sempre più vicina.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti e le anticipazioni

Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi, ma soprattutto quali ospiti saranno presenti in puntata domenica 8 marzo dalle 14 alle 15.30, giorno della Festa della Donna? Durante gli scorsi mesi abbiamo visto numerosi professionisti del mondo della danza prendere parte alle varie puntate in qualità di giudici. Tra di essi hanno fatto gradito ritorno: Kledi, Garrison Rochelle, Maura Paparo, Anbeta, Raimondo Todaro, Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. Tra i giudici di canto sono arrivati in studio personaggi del panorama musicale italiano e di quello televisivo: da Noemi ad ex volti del talent, passando per Malgioglio, Fiorella Mannoia e diverse attrici. Chi vi sarà questa domenica?

In qualità di giudici:

Come ospiti musicali:

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: chi approda al Serale?

Il Serale si avvicina sempre più a passi da gigante. Ad ottenere la maglia oro sono stati fino ad ora: Emiliano, Alex e Michele, Angie e, nella scorsa puntata: Gard e Nicola. Saranno assegnate altre maglie oro questa settimana o la strategia della Pettinelli creerà problemi e nuovi scontri?

Amici 25, gara canto: classifica ed esibizioni

Come è andata la gara canto? Al primo posto:

Secondo posto:

Terzo posto:

Quarto posto:

Ultimo posto:

Gara ballo: la classifica e le esibizioni

Come è andata la gara tra i ballerini? Primo posto:

Secondo posto:

Terzo posto:

Ultimo posto:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++