A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi ha voluto riunire circa 2 mila collaboratori presso il Campus di Cologno Monzese in una festa-ricordo dal titolo “Mediaset siamo Noi“. Il racconto dell’evento, che ha visto coinvolti personaggi del mondo dello spettacolo come Gerry Scotti e i Pooh, verrà ora trasmesso in tv. Scopriamo insieme quando.

Speciale “Mediaset siamo Noi”: quando vederlo in tv

Una serata all’insegna della musica, del ricordo di Silvio Berlusconi e della condivisione. Pier Silvio Berlusconi ha fortemente voluto questo evento che crea un legame tra il passato e il futuro dell’Azienda. Si vuole infatti celebrare la storia, i valori e le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo.

Ora i momenti più significativi di ‘Mediaset siamo Noi‘ andranno in onda sabato 13 giugno 2026 alle ore 15.45 su Canale 5 e lo speciale sarà riproposto anche in seconda serata su Canale 5 dopo “Ciao Darwin”.

Ad aprire la serata è stato Gerry Scotti, volto storico delle reti Mediaset, che ha introdotto l’intervento del presidente e AD di MFE-Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi. Spazio poi alla musica con un mini-concerto dei Pooh che hanno eseguito alcuni tra i loro brani più

celebri come ‘Dammi solo un minuto‘, ‘Tanta voglia di lei‘, ‘Uomini soli‘, ‘Pensiero‘ e ‘Chi fermerà la musica‘.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi

Uno dei momenti più toccanti è stato il discorso di Pier Silvio Berlusconi che ha ricordato con emozione il padre.

“Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione. Deve diventare e sarà una serata di festa, la festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi. Grazie Presidente. Ti amo papà”.

‘Caro Presidente, ti racconto’, ottimi ascolti per il documentario dedicato a Silvio Berlusconi

Durante l’evento dell’11 giugno è stato proiettato in anteprima per i collaboratori Mediaset “Caro Presidente, ti racconto”. Il documentario in ricordo di Silvio Berlusconi, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, è andato in onda venerdì 12 giugno in simulcast sulle Reti Mediaset e su Tgcom24.

Ottimi gli ascolti: l’anteprima, trasmessa alle ore 21.50 circa, ha raggiunto 6.700.000 spettatori e sfiorato il 40% di share. Mentre la versione integrale, in onda alle ore 23 circa, ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share. Per un totale di oltre 12 milioni di contatti.

Quando vedere in tv ‘Mediaset siamo Noi‘: