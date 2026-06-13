Sono ‘Il Grande Fratello Vip‘ e ‘Verissimo‘ i programmi del mese di maggio 2026 che hanno ottenuto il maggior numero di video views e interazioni sui social. Scopriamo insieme tutta la classifica.

Classifica social programmi tv: al primo posto il Grande Fratello Vip

Il trio inedito del Grande Fratello Vip composto da Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, ha conquistato il pubblico sui social. Dopo i numeri da record di aprile, anche nel mese di maggio il reality si è confermato uno dei programmi più seguiti e con il maggior numero di interazioni.

Grazie anche alla finale andata in onda il 20 maggio che ha visto vincere Alessandra Mussolini (regina dei meme), il Gf Vip è primo nelle classifiche social sia per numero di video views che per interazioni.

A dirlo sono i dati elaborati per Primaonline.it da Sensemakers, che parlano di un dominio netto nella classifica ‘ranking video views’ grazie a 453,7 milioni e di 9 milioni in quella delle interazioni sui social. In pratica sono state misurate quante visualizzazioni totali hanno accumulato le clip, i reel e i video postati dagli account ufficiali del programma sui diversi social.

Secondo ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin

Al secondo posto dopo il Grande Fratello Vip, sia nella classifica ‘ranking views’ che in quella delle ‘interazioni’ sui social si è piazzato ‘Verissimo‘. Il programma con Silvia Toffanin ha fatto registrare 240,5 milioni di visualizzazioni video e ben 8,5 milioni di commenti, like e condivisioni sui social.

Tra le interviste più apprezzate dal pubblico c’è stata quella di Paolo Bonolis e del figlio Davide che, con la loro complicità, hanno suscitato la curiosità del popolo del web. Un importante risultato che conferma il gradimento del pubblico per il programma in tutti i mesi dell’anno.

La classifica completa

Questa la classifica delle prime 15 posizioni per ‘Ranking Video Views’.

1. Grande Fratello Vip: 453,7 M

2. Verissimo: 240,5 M

3. Tg1: 186,5 M

4. Che tempo che fa: 183,1 M

5. Le Iene: 162,1 M

6. Fuori dal coro: 143,4 M

7. Amici di Maria De Filippi: 132,9 M

8. Zelig: 118,2 M

9. Dentro la notizia: 102,4 M

10. Uomini e Donne: 79,5 M

11. Report: 74,8 M

12. Dritto e rovescio: 72,5 M

13. Quarto grado: 55,7 M

14. Striscia la notizia: 53,7 M

15. X Factor: 52,6 M

Questa invece la classifica per Ranking Interactions:

1. Grande Fratello Vip: 9,0 M

2. Verissimo: 8,5 M

3. Tg1: 6,6 M

4. Amici di Maria De Filippi: 5,4 M

5. Che tempo che fa: 5,1 M

6. Fuori dal coro: 4,3 M

7. Le Iene: 4,2 M

8. Zelig: 3,4 M

9. X Factor: 2,6 M

10. Report: 2,5 M

11. Pechino Express: 2,3 M

12. Tg3: 2,1 M

13. Dentro la notizia: 1,6 M

14. Dritto e rovescio: 1,5 M

15. Tg La7: 1,2 M

Da segnalare anche la crescita de ‘Le Iene‘ grazie al monologo di Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, dedicato alla morte del padre che ha emozionato i social.