Dopo il boom della scorsa puntata torna l’appuntamento Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, martedì 28 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2026 puntate: stasera l’ottava Canale 5

Stasera, martedì 28 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda l’ottava puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo il record di ascolti della prima puntata del gran finale del viaggio nei sentimenti che ha incollato alla tv 4.390.000 telespettatori con uno share del 34.05%, cresce la curiosità per scoprire il futuro delle ultime due coppie rimaste all’interno del villaggio.

Dove eravamo rimasti? Nella prima puntata della tripletta di Temptation Island il momento più emozionante è stata la proposta di matrimonio di Diamante alla sua Bernadette, la coppia che più di tutte ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Spazio poi alla coppia formata da Soraya e Cristian con il tanto atteso falò di confronto che ha visto i due uscire da soli dal programma. Un falò che ha mostrato un Cristian fragile, ma deciso in un confronto con una Soraya le cui lacrime non hanno convinto quasi nessuno.