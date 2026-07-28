Dopo il boom della scorsa puntata torna l’appuntamento Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, martedì 28 luglio 2026, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.
Temptation Island 2026 puntate: stasera l’ottava Canale 5
Stasera, martedì 28 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda l’ottava puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Dopo il record di ascolti della prima puntata del gran finale del viaggio nei sentimenti che ha incollato alla tv 4.390.000 telespettatori con uno share del 34.05%, cresce la curiosità per scoprire il futuro delle ultime due coppie rimaste all’interno del villaggio.
Dove eravamo rimasti? Nella prima puntata della tripletta di Temptation Island il momento più emozionante è stata la proposta di matrimonio di Diamante alla sua Bernadette, la coppia che più di tutte ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Spazio poi alla coppia formata da Soraya e Cristian con il tanto atteso falò di confronto che ha visto i due uscire da soli dal programma. Un falò che ha mostrato un Cristian fragile, ma deciso in un confronto con una Soraya le cui lacrime non hanno convinto quasi nessuno.
Temptation Island 2026, nuovi falò di confronto e il ritorno di alcune coppie
Nell’ottava puntata di Temptation Island 2026 resta da capire cosa succederà tra Francesca e Danilo. Le anticipazioni lasciano poco spazio all’immaginazione con Francesca sempre più vicina al single Marco.
Capitolo a parte la coppia formata da Giovanni e Sabrina, anche se forse possiamo già parlare di ex. Sabrina nel villaggio delle fidanzate si è spinta oltre con il single Lory che in più occasioni le ha negato un avvicinamento fino ad un fatidico bacio che i due si sarebbero scambiati sotto le coperte. “Un bacio non intenso” a detta di Sabrina che ha invitato così Lory in camera senza telecamere e microfoni, ma il single le ha dato picche. Intanto Giovanni è sempre più vicino alla single Elisa pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita?
Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Temptation Island 2026 su Canale 5!
Dopo il boom della scorsa puntata torna l'appuntamento Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia trasmessa stasera, martedì 28 luglio...
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