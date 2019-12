Annunciati ufficialmente, ieri sera a All together now 2, i nomi e i cognomi dei 4 semifinalisti della seconda puntata. Sono questi, infatti, i concorrenti che hanno vinto le nuove sfide dirette e che i telespettatori di Canale 5 rivedranno in tv il 26 dicembre 2019:

Giovanni Saccà (che ha vinto la sfida contro Alessio Roma);

(che ha vinto la sfida contro Alessio Roma); Nicola Gargaglia (l’ex di Amici ha battuto Bianca Provenzano);

(l’ex di Amici ha battuto Bianca Provenzano); Said Jourdi (concorrente dalla Siria che ha avuto la meglio contro Sevika Pagano);

(concorrente dalla Siria che ha avuto la meglio contro Sevika Pagano); Sevika Pagano (“ripescata” da J-Ax a fine serata).

Intanto, nella puntata del 12 dicembre 2019 sono andati direttamente in finale: Arianna Cleri (da Io canto), Rosetta Falzone (61enne con la passione per il canto) e Lorieshen Umali (concorrente filippina che ha rappato e ha pianto pensando al figlio).