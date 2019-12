Sevika Pagano canta “A me me piace o’ blues” a All together now. Nella seconda puntata di stasera, giovedì 12 dicembre 2019, la ragazza ha omaggiato Pino Daniele, con il risultato che 94 giudici su 100 si sono alzati in piedi per la sua esibizione. “Vengo dall’India e sono stata adottata” la sua storia, raccontata in studio dalla diretta interessata. Il video da Mediaset Play.