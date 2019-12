Rosetta Falzone va direttamente alla finale di All together now. Nella seconda puntata di stasera, giovedì 12 dicembre 2019, l’esibizione della concorrente ha convinto tutti i 100 giudici del “Muro Umano”. La performance, messa in piedi sulle note di “You make me feel like a natural woman”, ha persuaso anche Iva Zanicchi, che ha proposto a questa simpatica signora di cantare insieme. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere il tutto.