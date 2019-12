Said Jourdi, dalla Siria, canta in italiano a All together now, emozionando con la sua storia. Nella seconda puntata di stasera, giovedì 12 dicembre 2019, il concorrente, in Italia da un anno e dieci mesi, ha stregato 94 dei 100 giudici interpretando “Quando l’amore diventa poesia”. Il video da Mediaset Play con la sua esibizione, le parole sui genitori e cosa farebbe in caso di vittoria del programma.