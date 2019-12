Arianna Cleri canta “Adagio” a All together now e va direttamente in finale. Dopo aver raccontato la sua storia (“Dall’età di 7 anni ho balbettato molto“), l’ex volto di Io canto ha stregato tutti i 100 giudici del “Muro umano”, impressionandoli con la sua voce. “Sei un’artista” e “Tu puoi fare qualsiasi cosa” i rispettivi commenti di J-Ax e Iva Zanicchi. Il video da Mediaset Play per rivedere l’intera l’esibizione della concorrente.