Lorieshen Umali è la concorrente filippina che si è esibita ieri sera a All together now. La ragazza di 27 anni, che viene da Milano e nella vita fa anche la mamma, è andata direttamente in finale, dopo che, tutti i 100 giudici del programma di Canale 5, hanno premiato l’eccezionale rap messo in piedi sulle note della famosa canzone “Rolling in the deep”. Ecco il video da Mediaset Play con la sua storia e la spettacolare esibizione, proposta ai telespettatori nella seconda puntata di giovedì 12 dicembre 2019.